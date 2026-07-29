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29.07.2026, 11:48

Сбежавшего из воинской части солдата нашли в Казахстане: что стало причиной побега

Новости Казахстана 0 1 665

Военнослужащего срочной службы, объявленного в розыск после ухода из части в Усть-Каменогорском гарнизоне, задержали сотрудники военной полиции. Солдата обнаружили в 20 километрах от областного центра, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/military_police_kz
Фото: Instagram/military_police_kz

Военнослужащего доставили в военную полицию

Главное управление военной полиции Вооруженных сил Казахстана сообщило о задержании рядового Мархана А.Е., который ранее самовольно оставил место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона.

После обнаружения военнослужащего доставили в отдел военной полиции. Сейчас специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По информации ведомства, во время поисков солдата было установлено его местонахождение — он находился примерно в 20 километрах от Усть-Каменогорска.

Срочник рассказал о причине ухода из части

Предварительно установлено, что причиной самовольного оставления места службы могла стать тоска по дому.

В ходе разбирательства военнослужащий заявил, что не сталкивался с нарушениями уставных правил со стороны сослуживцев или командиров.

Также он сообщил об отсутствии фактов превышения должностных полномочий со стороны руководства воинской части.

По делу продолжается проверка

Военная полиция продолжает выяснять причины и детали произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям военнослужащего.

В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью задержанного ничего не угрожает.

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