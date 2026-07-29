Сбежавшего из воинской части солдата нашли в Казахстане: что стало причиной побега

Военнослужащего срочной службы, объявленного в розыск после ухода из части в Усть-Каменогорском гарнизоне, задержали сотрудники военной полиции. Солдата обнаружили в 20 километрах от областного центра, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает Lada.kz.
Главное управление военной полиции Вооруженных сил Казахстана сообщило о задержании рядового Мархана А.Е., который ранее самовольно оставил место несения службы в одной из воинских частей Усть-Каменогорского гарнизона.
После обнаружения военнослужащего доставили в отдел военной полиции. Сейчас специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
По информации ведомства, во время поисков солдата было установлено его местонахождение — он находился примерно в 20 километрах от Усть-Каменогорска.
Предварительно установлено, что причиной самовольного оставления места службы могла стать тоска по дому.
В ходе разбирательства военнослужащий заявил, что не сталкивался с нарушениями уставных правил со стороны сослуживцев или командиров.
Также он сообщил об отсутствии фактов превышения должностных полномочий со стороны руководства воинской части.
Военная полиция продолжает выяснять причины и детали произошедшего. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям военнослужащего.
В ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью задержанного ничего не угрожает.
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