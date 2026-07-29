Казахстанец наговорил себе матом на уголовную статью после звонка на «102»

Житель Астаны оказался на скамье подсудимых после того, как во время звонка на линию «102» позволил себе нецензурные оскорбления в адрес оператора. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде общественных работ, сообщает Lada.kz.

Фото: news.ivest.kz

В Астане завершилось судебное разбирательство в отношении местного жителя, который во время обращения на канал экстренной связи «102» оскорбил сотрудника службы, используя нецензурную лексику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

По информации надзорного органа, во время телефонного разговора мужчина допустил оскорбительные высказывания в адрес оператора, который в тот момент исполнял свои служебные обязанности. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей».

Вину подсудимого полностью доказали в суде

Во время судебного процесса государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие вину подсудимого. Суд согласился с доводами обвинения и признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения.

По итогам рассмотрения дела ему назначили наказание в виде 30 часов общественных работ.

Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.

Прокуратура напомнила об ответственности

В прокуратуре Астаны подчеркнули, что сотрудники экстренных служб ежедневно выполняют задачи по обеспечению безопасности населения и работают в условиях высокой ответственности.

В надзорном органе напомнили, что оскорбление представителей власти во время исполнения ими служебных обязанностей является уголовно наказуемым деянием, поэтому подобные действия могут повлечь привлечение к уголовной ответственности.