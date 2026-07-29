До 15% от суммы: почему банки Казахстана ополчились на российскую наличку

Несколько банков второго уровня в Казахстане пересмотрели условия приема наличных российских рублей, заметно увеличив комиссии для клиентов. Новые тарифы распространяются исключительно на операции с наличной валютой и не затрагивают безналичные переводы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Комиссия выросла до 15%

Один из крупных банков страны с 28 июля ввел комиссию в размере 15% от суммы операции, при этом минимальный платеж составляет 10 тысяч тенге.

Еще один крупный банк сообщил, что с 12 августа начнет удерживать 10% комиссии при пополнении текущих и сберегательных счетов физических лиц наличными российскими рублями. Новые правила будут действовать как при внесении средств через кассы, так и через банкоматы и терминалы.

В банках подчеркивают, что изменения касаются только наличных рублей. Безналичные переводы и расчеты по-прежнему осуществляются на прежних условиях.

Как пояснили представители одного из банков, пересмотр тарифов связан с ограничениями законодательства Казахстана, регулирующего вывоз иностранной валюты.

Почему банки меняют условия

По данным РБК, аналогичная ситуация наблюдается не только в Казахстане. Банки сразу нескольких стран начали вводить дополнительные комиссии за прием наличных российских рублей из-за их накопления.

Причина заключается в том, что после введения санкционных ограничений финансовым организациям стало значительно сложнее вывозить наличные рубли обратно в Россию и перераспределять их между рынками. В результате хранение такой валюты становится менее выгодным, поэтому банки либо повышают стоимость ее приема, либо вовсе прекращают подобные операции.

По информации источников издания, проблема затронула сразу несколько государств Евразийского экономического союза.

Так, в Беларуси комиссии за прием наличных российских рублей уже действуют в восьми банках. В Кыргызстане аналогичные меры ввели как минимум два банка.

Такая ситуация уже возникала

Подобные меры казахстанские банки принимали и раньше. Осенью 2023 года некоторые финансовые организации уже повышали комиссии за прием наличных российских рублей.

Позже часть банков смягчила тарифы, однако отдельные учреждения продолжили взимать комиссию, которая тогда достигала 5%. Нынешнее повышение оказалось значительно более ощутимым.

Поток наличных рублей заметно сократился

Статистика Национального банка Казахстана показывает, что объем наличных российских рублей на рынке постепенно снижается.

В июне 2026 года обменные пункты купили у населения рублей на 17,5 млрд тенге больше, чем продали. Однако по сравнению с маем чистая покупка сократилась на 42%, а относительно июня прошлого года — сразу на 57%.

Отрицательное сальдо по российской валюте сохраняется почти четыре года. Такая тенденция впервые была зафиксирована еще в сентябре 2022 года, когда обменные пункты начали покупать у населения больше рублей, чем продавать.

Максимальный приток наличной российской валюты наблюдался в июле 2025 года. Тогда чистая покупка достигла 53,2 млрд тенге, что почти втрое превышает нынешний показатель.

Наибольший объем операций с российскими рублями по-прежнему приходится на Алматы и Астану. На эти два города приходится около 71% всей чистой покупки наличной российской валюты в стране.

При этом отрицательное сальдо зафиксировано в 12 регионах Казахстана. Еще в восьми регионах обменные пункты, наоборот, продали клиентам больше рублей, чем приобрели. Самое большое положительное сальдо отмечено в Карагандинской области, где объем продаж превысил объем покупок почти на 1 млрд тенге.