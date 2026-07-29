Wildberries делает ставку на Казахстан после атак в России

После серии атак беспилотников на логистические объекты в России компания Wildberries начала активно искать дополнительные складские площади в Казахстане. По данным участников рынка, маркетплейс рассматривает аренду около 100 тысяч квадратных метров, чтобы повысить устойчивость своей логистической сети и перераспределить товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

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Группа RWB, развивающая маркетплейс Wildberries, приступила к поиску складских помещений в Казахстане. Как сообщили сразу несколько источников на рынке коммерческой недвижимости, компания заинтересована примерно в 100 тысячах квадратных метров логистических площадей.

При этом некоторые участники рынка утверждают, что оператор готов арендовать практически все доступные современные склады в стране, поскольку свободное предложение ограничено. По их словам, необходимость расширения связана с желанием защитить логистическую инфраструктуру после серии атак беспилотников на российские складские комплексы.

В самой компании подтвердили, что продолжают развивать логистическую сеть во всех странах присутствия. Однако подчеркнули, что строительство новых объектов является частью долгосрочной стратегии.

В Казахстане уже строятся два крупных логистических центра

В пресс-службе RWB сообщили, что в Казахстане уже реализуются два масштабных проекта.

Первый логистический центр площадью более 100 тысяч квадратных метров строится в Алматы. Еще один объект площадью 160 тысяч квадратных метров возводится в Астане. Его ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Кроме того, сейчас компания перераспределяет товары между различными складами, чтобы повысить эффективность работы логистической сети и обеспечить стабильность бизнеса партнеров и продавцов.

Что произошло со складами Wildberries

С 18 июля логистические объекты Wildberries в России неоднократно подвергались атакам беспилотников.

Под удары попали склады в Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

По ранее опубликованным данным, временно были выведены из эксплуатации как минимум четыре крупных логистических комплекса общей площадью около 444 тысяч квадратных метров, что составляет примерно 8% всех складских мощностей компании.

28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация находится на контроле правительства, однако решений о дополнительных мерах поддержки маркетплейса пока принято не было.

Свободных складов в Казахстане почти нет

Эксперты отмечают, что найти столь крупные площади в Казахстане будет непросто.

По информации NF Group, к концу 2025 года объем современных складских помещений в стране составлял 1,9 млн квадратных метров, а уровень вакантности достигал лишь 5,8%.

По оценке управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, к концу июня 2026 года общий объем качественных складов увеличился до 2,4 млн квадратных метров.

Однако единого свободного комплекса площадью 100 тысяч квадратных метров сегодня на рынке нет. Всего вакантными остаются около 130 тысяч квадратных метров, причем они расположены в разных городах страны.

Стоимость аренды почти сравнялась с московской

Экономии за счет переезда части логистики в Казахстан компания, скорее всего, не получит.

По данным IBC Global, средняя ставка аренды современных складов составляет около 5,18 тысячи тенге за квадратный метр в месяц, что эквивалентно примерно 10,3 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Для сравнения, в Москве и Московской области аренда складских помещений обходится в среднем в 10,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Таким образом, стоимость практически сравнялась.

Почему Казахстан стал привлекательной площадкой

Эксперты напоминают, что Россия, Казахстан и Беларусь входят в Евразийский экономический союз, поэтому товары внутри объединения могут перемещаться без таможенных барьеров.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, благодаря этому ассортимент постоянно перераспределяется между фулфилмент-центрами разных стран. На складах Казахстана могут храниться товары российских продавцов, а на российских складах — продукция казахстанских селлеров.

В то же время эксперт считает, что массовый перенос товаров российских продавцов в Казахстан не всегда будет оправдан с точки зрения стоимости логистики и скорости доставки.

Тем не менее участники рынка отмечают, что летом вырос интерес к маршрутам через Казахстан. Одной из причин называют более стабильные транспортные тарифы и доступность топлива. Если стоимость автомобильной доставки грузов из Китая за месяц увеличилась на 15–25%, то перевозки через Казахстан оставались практически без изменений.

В России собственники складов не спешат работать с Wildberries

Источники на рынке недвижимости также сообщают, что Wildberries продолжает искать новые складские помещения и в России.

Однако заключать новые договоры аренды готовы далеко не все владельцы логистических комплексов. Причина заключается не в нехватке свободных площадей, а в повышенных рисках.

По словам участников рынка, размещение крупного логистического центра маркетплейса может сделать объект потенциальной целью для атак, тогда как стандартные страховые полисы не покрывают ущерб, причиненный беспилотниками или террористическими действиями.

Эксперты также обращают внимание, что включение подобных рисков в страховое покрытие обходится крайне дорого и остается практически недоступным для большинства промышленных объектов. Кроме того, страховщики нередко отказывают в выплатах, если квалифицируют произошедшее как последствия военных действий.

На этом фоне представители бизнеса предлагают разработать единый механизм поддержки продавцов, работающих через маркетплейсы, чтобы минимизировать последствия подобных чрезвычайных ситуаций.