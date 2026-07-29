14-летний подросток умер во сне в детском центре Костаная

В Костанае проводится проверка после смерти 14-летнего воспитанника центра оказания специальных социальных услуг. Подросток скончался во время дневного сна, а точные причины его смерти предстоит установить по итогам медицинских исследований, сообщает Lada.kz.

Фото: instagram.com

В Костанае расследуют обстоятельства смерти 14-летнего подростка, который находился в детском центре оказания специальных социальных услуг. По факту произошедшего полиция начала проверку.

Что известно о трагедии

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По опубликованным данным, трагедия произошла 28 июля во время дневного сна. Сообщается, что умер 14-летний ребенок с инвалидностью.

Авторы публикации со ссылкой на работников учреждения утверждают, что у подростка произошла остановка сердца. При этом они не исключают, что на его состояние могли повлиять сильная жара и духота в помещениях центра.

Вместе с тем в публикации подчеркивается, что делать выводы о причинах смерти преждевременно. Окончательное заключение может быть сделано только после проведения необходимых медицинских исследований и всесторонней проверки всех обстоятельств случившегося.

Что сообщили в полиции

В департаменте полиции Костанайской области подтвердили, что по факту смерти несовершеннолетнего начата проверка.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия. После завершения проверки будет дана правовая оценка произошедшему и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Официальные причины смерти подростка пока не называются. Расследование продолжается.