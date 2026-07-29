Какой город Казахстана оказался лидером по числу преступлений в 2026 году

Несмотря на продолжающееся снижение уровня преступности в Казахстане, Алматы сохраняет статус города с наибольшим количеством зарегистрированных уголовных правонарушений. Такие данные приводятся по итогам первого полугодия 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Алматы вновь лидирует по числу преступлений

По информации портала Qamqor.gov, за первые шесть месяцев 2026 года в Алматы зарегистрировали 10 405 уголовных правонарушений — это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

На втором месте находится Астана, где зафиксировано 7 355 преступлений. Третью строчку занимает Алматинская область с 4 446 зарегистрированными случаями.

В число регионов с наиболее высоким уровнем зарегистрированных правонарушений также вошли:

Шымкент — 3 110 ;

; Актюбинская область — 2 740 ;

; Карагандинская область — 2 701 ;

; Туркестанская область — 2 426.

Где преступлений меньше всего

Самым спокойным регионом страны остается Улытауская область. С момента образования региона здесь фиксируются самые низкие показатели преступности.

Так, в 2023 году, когда по области начали вести официальную статистику, было зарегистрировано 786 уголовных правонарушений. В 2024 году их число составило 1 278, в 2025 году — 1 286, а за первое полугодие 2026 года — 615 случаев.

Эти показатели позволяют региону сохранять статус одного из самых безопасных в Казахстане.

Преступность в Казахстане продолжает снижаться

В целом по стране наблюдается устойчивая тенденция к сокращению числа зарегистрированных преступлений.

По данным органов правовой статистики:

в 2022 году было зарегистрировано 157 473 уголовных правонарушения;

уголовных правонарушения; в 2023 году — 140 272 ;

; в 2024 году — 132 778 ;

; в 2025 году — 123 990.

За первые шесть месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировано 56 978 уголовных правонарушений.

Как отмечают в органах правовой статистики и специальных учетов, за последние пять лет количество зарегистрированных правонарушений сократилось на 32%. Этому, по мнению ведомства, способствовали внедрение электронного уголовного производства и цифровизация работы органов расследования, что повысило прозрачность уголовного процесса и снизило возможности для сокрытия преступлений.

Снижение затронуло все категории преступлений

Согласно официальной статистике, положительная динамика наблюдается практически по всем категориям уголовных правонарушений. Количество особо тяжких преступлений сократилось на 0,6%, тяжких — на 7%, преступлений средней тяжести — на 14,4%, а небольшой тяжести — на 11,6%.

Таким образом, несмотря на общее снижение преступности в стране, наибольшее число уголовных правонарушений по-прежнему приходится на крупнейшие города Казахстана, тогда как менее населенные регионы сохраняют более спокойную криминогенную обстановку.