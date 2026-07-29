Куриный удар по кошелькам: где в Казахстане яйца стали почти «золотыми»

Стоимость яиц первой категории в Казахстане за год выросла на 13,8%, заметно опередив общий рост цен на социально значимые продукты. В отдельных городах подорожание приблизилось к 30%, а разница в стоимости десятка между регионами достигла почти 50%, сообщает Lada.kz.
В Казахстане продолжается рост цен на яйца первой категории. По данным аналитиков Ranking.kz, по состоянию на 22 июля 2026 года стоимость этого продукта увеличилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Для сравнения, все социально значимые продовольственные товары за тот же период подорожали лишь на 2,5%. Таким образом, яйца оказались одним из наиболее быстро дорожающих продуктов в этой категории.
Наиболее заметный скачок цен зафиксирован в Талдыкоргане. За год стоимость десятка яиц здесь увеличилась сразу на 27,9%.
В число городов с самым высоким ростом также вошли:
Рост более чем на 20% также зарегистрирован в Костанае, Петропавловске и Усть-Каменогорске.
В то же время наиболее умеренное повышение цен отмечено в Астане, где яйца за год подорожали всего на 2,9%. Относительно небольшое увеличение стоимости также наблюдалось в Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Караганде.
Несмотря на то что максимальный рост цен произошел в Талдыкоргане, самым дорогим городом для покупки яиц остается Алматы.
Средняя стоимость десятка яиц первой категории составила:
В среднем по обследованным городам десяток яиц стоил 564 тенге.
Самые низкие цены аналитики зафиксировали в Кызылорде, где десяток обходился в среднем в 464 тенге. В число наиболее доступных городов также вошли Уральск, Актобе, Атырау и Тараз.
Разница между самым дорогим и самым дешевым десятком достигла 225 тенге, что составляет почти 49% от минимальной стоимости.
Аналитики также оценили уровень потребления продукта. По итогам 2025 года средний житель Казахстана употребил 212 яиц, что на шесть больше, чем годом ранее.
Наиболее высокий показатель зафиксирован в Карагандинской области — 320 яиц на человека в год.
Самое низкое потребление отмечено в Мангистауской области, где на одного жителя пришлось 144 яйца в год.
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