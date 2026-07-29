Куриный удар по кошелькам: где в Казахстане яйца стали почти «золотыми»

Стоимость яиц первой категории в Казахстане за год выросла на 13,8%, заметно опередив общий рост цен на социально значимые продукты. В отдельных городах подорожание приблизилось к 30%, а разница в стоимости десятка между регионами достигла почти 50%, сообщает Lada.kz.

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Цены растут быстрее, чем на другие социальные продукты

В Казахстане продолжается рост цен на яйца первой категории. По данным аналитиков Ranking.kz, по состоянию на 22 июля 2026 года стоимость этого продукта увеличилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для сравнения, все социально значимые продовольственные товары за тот же период подорожали лишь на 2,5%. Таким образом, яйца оказались одним из наиболее быстро дорожающих продуктов в этой категории.

Где яйца подорожали сильнее всего

Наиболее заметный скачок цен зафиксирован в Талдыкоргане. За год стоимость десятка яиц здесь увеличилась сразу на 27,9%.

В число городов с самым высоким ростом также вошли:

Талдыкорган — +27,9% ;

; Атырау — +23,5% ;

; Семей — +23,4%.

Рост более чем на 20% также зарегистрирован в Костанае, Петропавловске и Усть-Каменогорске.

В то же время наиболее умеренное повышение цен отмечено в Астане, где яйца за год подорожали всего на 2,9%. Относительно небольшое увеличение стоимости также наблюдалось в Шымкенте, Кызылорде, Таразе и Караганде.

Алматы остается самым дорогим городом

Несмотря на то что максимальный рост цен произошел в Талдыкоргане, самым дорогим городом для покупки яиц остается Алматы.

Средняя стоимость десятка яиц первой категории составила:

Алматы — 689 тенге ;

; Талдыкорган — 663 тенге ;

; Конаев — 648 тенге.

В среднем по обследованным городам десяток яиц стоил 564 тенге.

Самые низкие цены аналитики зафиксировали в Кызылорде, где десяток обходился в среднем в 464 тенге. В число наиболее доступных городов также вошли Уральск, Актобе, Атырау и Тараз.

Разница между самым дорогим и самым дешевым десятком достигла 225 тенге, что составляет почти 49% от минимальной стоимости.

Казахстанцы стали есть больше яиц

Аналитики также оценили уровень потребления продукта. По итогам 2025 года средний житель Казахстана употребил 212 яиц, что на шесть больше, чем годом ранее.

Наиболее высокий показатель зафиксирован в Карагандинской области — 320 яиц на человека в год.

Самое низкое потребление отмечено в Мангистауской области, где на одного жителя пришлось 144 яйца в год.