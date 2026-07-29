У будущей пенсии появились новые «хозяева»: что изменится для казахстанцев

С осени 2026 года у казахстанцев появится больше возможностей самостоятельно управлять пенсионными накоплениями. Вкладчики смогут передавать частным управляющим компаниям до 100 процентов средств, сформированных за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов, сообщает Lada.kz.

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Кто управляет пенсионными накоплениями

Сегодня пенсионные активы казахстанцев инвестирует Национальный банк Казахстана. Вместе с тем с 2021 года вкладчики получили возможность передавать часть своих накоплений в управление лицензированным управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Основная задача таких компаний — инвестировать пенсионные средства в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода. При этом Национальный банк и частные управляющие используют собственные стратегии и самостоятельно определяют структуру инвестиционных портфелей.

В настоящее время в реестр управляющих инвестиционным портфелем входят шесть компаний: Alatau City Invest, BCC Invest, «Сентрас Секьюритиз», Halyk Finance, Halyk Global Markets и Tansar Capital. Ознакомиться с их инвестиционными декларациями и стратегиями можно на ресурсах Единого накопительного пенсионного фонда.

Что изменится с сентября

Как напомнили в ЕНПФ, статья 40 Социального кодекса уже сейчас позволяет вкладчикам самостоятельно выбирать, кто будет управлять их пенсионными накоплениями — Национальный банк или частные управляющие компании.

Однако с сентября 2026 года вступят в силу законодательные изменения, которые существенно расширят возможности граждан.

Если сейчас частным управляющим можно передать до 50 процентов обязательных пенсионных накоплений и до 100 процентов добровольных, то после вступления новых норм вкладчики смогут перевести в управление УИП весь объем обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных накоплений.

Кроме того, граждане смогут самостоятельно выбрать как одну, так и несколько управляющих компаний, а также различные инвестиционные портфели, отличающиеся уровнем риска, потенциальной доходностью и сроками инвестирования.

Как передать накопления

Для перевода пенсионных средств в доверительное управление необходимо подать соответствующее заявление.

Сделать это можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте ЕНПФ;

на платформе invest.enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи;

с использованием электронной цифровой подписи; лично в любом отделении ЕНПФ.

Какие преимущества получают вкладчики

В ЕНПФ отмечают, что передача накоплений частным управляющим открывает дополнительные возможности для долгосрочного увеличения пенсионного капитала.

В отличие от Национального банка, который придерживается единой стратегии инвестирования, частные компании предлагают сразу несколько инвестиционных портфелей с различным уровнем риска.

Более агрессивные стратегии потенциально способны обеспечить более высокую доходность на длительном горизонте инвестирования. Однако вместе с возможной прибылью возрастает и риск временного снижения стоимости активов из-за колебаний финансовых рынков.

При этом специалисты подчеркивают, что эффективность управления пенсионными средствами следует оценивать не по итогам нескольких месяцев, а минимум за год, а лучше — в средне- и долгосрочной перспективе. Итоговая доходность зависит от ситуации на мировых рынках, инфляции, валютных курсов и выбранной инвестиционной стратегии, поэтому заранее гарантировать высокий инвестиционный результат невозможно.

Где сравнить результаты управляющих компаний

ЕНПФ продолжает выполнять функции единого оператора пенсионных счетов независимо от того, кто управляет средствами вкладчика.

Через платформу invest.enpf.kz казахстанцы могут сравнить результаты работы Национального банка и всех частных управляющих компаний.

Пользователям доступны сведения о структуре инвестиционных портфелей, доходности за разные периоды, составе финансовых инструментов, сравнительные характеристики управляющих компаний, а также их инвестиционные декларации и стратегии.

Как государство защищает пенсионные накопления

Согласно статье 217 Социального кодекса, с 1 января 2027 года государство гарантирует сохранность обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств.

Защита накоплений обеспечивается государственным регулированием деятельности ЕНПФ и управляющих инвестиционным портфелем, требованиями к инвестиционной политике, обязательной диверсификацией активов и системой контроля рисков.

Кроме того, законодательство предусматривает ответственность частных управляющих компаний. Если их доходность окажется ниже минимального уровня, установленного регулятором, отрицательная разница будет компенсирована за счет собственного капитала управляющей организации.

В ЕНПФ подчеркивают, что независимо от выбранной модели управления вся накопительная пенсионная система Казахстана остается под государственным контролем и регулированием.