18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 17:02

У будущей пенсии появились новые «хозяева»: что изменится для казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 360

С осени 2026 года у казахстанцев появится больше возможностей самостоятельно управлять пенсионными накоплениями. Вкладчики смогут передавать частным управляющим компаниям до 100 процентов средств, сформированных за счет обязательных и добровольных пенсионных взносов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто управляет пенсионными накоплениями

Сегодня пенсионные активы казахстанцев инвестирует Национальный банк Казахстана. Вместе с тем с 2021 года вкладчики получили возможность передавать часть своих накоплений в управление лицензированным управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Основная задача таких компаний — инвестировать пенсионные средства в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода. При этом Национальный банк и частные управляющие используют собственные стратегии и самостоятельно определяют структуру инвестиционных портфелей.

В настоящее время в реестр управляющих инвестиционным портфелем входят шесть компаний: Alatau City Invest, BCC Invest, «Сентрас Секьюритиз», Halyk Finance, Halyk Global Markets и Tansar Capital. Ознакомиться с их инвестиционными декларациями и стратегиями можно на ресурсах Единого накопительного пенсионного фонда.

Что изменится с сентября

Как напомнили в ЕНПФ, статья 40 Социального кодекса уже сейчас позволяет вкладчикам самостоятельно выбирать, кто будет управлять их пенсионными накоплениями — Национальный банк или частные управляющие компании.

Однако с сентября 2026 года вступят в силу законодательные изменения, которые существенно расширят возможности граждан.

Если сейчас частным управляющим можно передать до 50 процентов обязательных пенсионных накоплений и до 100 процентов добровольных, то после вступления новых норм вкладчики смогут перевести в управление УИП весь объем обязательных, обязательных профессиональных и добровольных пенсионных накоплений.

Кроме того, граждане смогут самостоятельно выбрать как одну, так и несколько управляющих компаний, а также различные инвестиционные портфели, отличающиеся уровнем риска, потенциальной доходностью и сроками инвестирования.

Как передать накопления

Для перевода пенсионных средств в доверительное управление необходимо подать соответствующее заявление.

Сделать это можно несколькими способами:

  • через личный кабинет на сайте ЕНПФ;
  • на платформе invest.enpf.kz с использованием электронной цифровой подписи;
  • лично в любом отделении ЕНПФ.

Какие преимущества получают вкладчики

В ЕНПФ отмечают, что передача накоплений частным управляющим открывает дополнительные возможности для долгосрочного увеличения пенсионного капитала.

В отличие от Национального банка, который придерживается единой стратегии инвестирования, частные компании предлагают сразу несколько инвестиционных портфелей с различным уровнем риска.

Более агрессивные стратегии потенциально способны обеспечить более высокую доходность на длительном горизонте инвестирования. Однако вместе с возможной прибылью возрастает и риск временного снижения стоимости активов из-за колебаний финансовых рынков.

При этом специалисты подчеркивают, что эффективность управления пенсионными средствами следует оценивать не по итогам нескольких месяцев, а минимум за год, а лучше — в средне- и долгосрочной перспективе. Итоговая доходность зависит от ситуации на мировых рынках, инфляции, валютных курсов и выбранной инвестиционной стратегии, поэтому заранее гарантировать высокий инвестиционный результат невозможно.

Где сравнить результаты управляющих компаний

ЕНПФ продолжает выполнять функции единого оператора пенсионных счетов независимо от того, кто управляет средствами вкладчика.

Через платформу invest.enpf.kz казахстанцы могут сравнить результаты работы Национального банка и всех частных управляющих компаний.

Пользователям доступны сведения о структуре инвестиционных портфелей, доходности за разные периоды, составе финансовых инструментов, сравнительные характеристики управляющих компаний, а также их инвестиционные декларации и стратегии.

Как государство защищает пенсионные накопления

Согласно статье 217 Социального кодекса, с 1 января 2027 года государство гарантирует сохранность обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных средств.

Защита накоплений обеспечивается государственным регулированием деятельности ЕНПФ и управляющих инвестиционным портфелем, требованиями к инвестиционной политике, обязательной диверсификацией активов и системой контроля рисков.

Кроме того, законодательство предусматривает ответственность частных управляющих компаний. Если их доходность окажется ниже минимального уровня, установленного регулятором, отрицательная разница будет компенсирована за счет собственного капитала управляющей организации.

В ЕНПФ подчеркивают, что независимо от выбранной модели управления вся накопительная пенсионная система Казахстана остается под государственным контролем и регулированием.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь