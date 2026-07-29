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29.07.2026, 18:00

Казахстан сотворил сенсацию на чемпионате мира по фехтованию, победив в финале Украину

Новости Казахстана 0 1 219

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата мира. В финале мирового первенства в Гонконге казахстанские спортсмены победили команду Украины со счетом 45:40, установив историческое достижение для отечественного спорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге Фото: instagram/kazakhstan_fencing
Сборная Казахстана по фехтованию на шпаге Фото: instagram/kazakhstan_fencing

В состав команды, принесшей стране историческое золото, вошли Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов и Руслан Курбанов. Особое внимание привлек и главный тренер национальной сборной — украинский специалист Александр Горбачук, который вывел Казахстан к главному успеху в истории отечественного фехтования.

Финал получился напряженным

Начало встречи прошло в осторожной борьбе. Обе команды действовали максимально внимательно, из-за чего даже получили штрафы за пассивность. Однако уже после первой трети матча сборная Казахстана сумела создать небольшой отрыв в два укола.

По ходу финала неприятный момент произошел с Вадимом Шарлаимовым, который получил повреждение ноги. Фехтовальщик воспользовался медицинской паузой, однако тренерский штаб решил не проводить замену. Вернувшись на дорожку, спортсмен сумел увеличить преимущество казахстанской команды до четырех уколов.

Ближе к концовке украинские шпажисты сократили отставание до двух точных уколов, вернув интригу в борьбу за золото.

Победную точку поставил 19-летний спортсмен

Из-за полученной травмы Вадим Шарлаимов не смог выйти на заключительный бой. Его заменил Руслан Курбанов — единственный в составе сборной Казахстана обладатель индивидуальной медали чемпионатов мира.

Перед последней схваткой преимущество казахстанцев составляло пять уколов. Решающий поединок доверили провести 19-летнему Кириллу Проходову. Молодой спортсмен выдержал огромное психологическое давление и уверенно довел встречу до победы.

Финальный счет — 45:40 в пользу сборной Казахстана.

Путь к историческому золоту

На чемпионате мира в Гонконге казахстанская команда провела впечатляющий турнир, последовательно победив сборные Финляндии, Узбекистана, Дании, Египта и Украины.

Одним из самых драматичных стал матч против команды Узбекистана, где казахстанцы сумели ликвидировать отставание и вырвали победу всего одним уколом.

В полуфинале сборная Казахстана одолела команду Египта, которая впоследствии стала бронзовым призером мирового первенства.

Лучший результат в истории

До нынешнего триумфа высшим достижением мужской сборной Казахстана на чемпионатах мира оставалась бронзовая медаль, завоеванная год назад в Грузии.

Победа в Гонконге стала новым этапом в истории казахстанского фехтования и принесла национальной команде первое в истории золото мирового первенства.

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