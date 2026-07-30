Кондиционеры на пределе: почему Казахстан трещит по швам из-за аномального зноя

Аномально жаркая погода усилила нагрузку на энергосистему Казахстана, однако дефицит электроэнергии возникает лишь в часы максимального потребления. В Министерстве энергетики объяснили, что влияет на рост спроса и когда страна сможет полностью обеспечить себя собственной генерацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Жара усилила нагрузку на энергосистему

В Министерстве энергетики сообщили, что энергосистема Казахстана продолжает работать в штатном режиме. Однако в вечерние часы, когда потребление достигает максимальных значений, возникают дополнительные нагрузки.

По данным ведомства, в настоящее время нехватка электроэнергии наблюдается только в так называемые вечерние пики потребления.

Одной из причин роста нагрузки стала аномально жаркая погода. Из-за высоких температур жители и предприятия активнее используют кондиционеры, вентиляционные системы и другое охлаждающее оборудование, что значительно увеличивает потребление электроэнергии.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что жара является лишь одним из факторов.

«Рост потребления электрической энергии также обусловлен естественным ростом потребления населения и экономики страны», — сообщили в ведомстве.

Потребление продолжает расти

В министерстве отметили, что в последние годы в Казахстане сохраняется устойчивая тенденция к увеличению потребления электроэнергии и росту максимальных нагрузок.

Так, объем потребления составил:

по состоянию на 1 мая 2026 года — 43,7 млрд кВт·ч ;

; на 1 июня — 48,4 млрд кВт·ч ;

; на 1 июля — 57,1 млрд кВт·ч.

Для покрытия дополнительного спроса в отдельные периоды Казахстан использует импорт электроэнергии из энергосистем соседних государств. В Минэнерго уточнили, что такие поставки применяются исключительно для локального покрытия возникающего дефицита.

Разрыв между производством и потреблением сокращается

Несмотря на рост спроса, Казахстан постепенно уменьшает разницу между объемами выработки и потребления электроэнергии.

По итогам 2025 года отечественные электростанции произвели 123,1 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 124,6 млрд кВт·ч.

При этом дефицит последовательно сокращается:

в 2023 году — 2,2 млрд кВт·ч ;

; в 2024 году — 2 млрд кВт·ч ;

; в 2025 году — 1,5 млрд кВт·ч.

Какие проекты должны решить проблему

Для обеспечения растущего спроса власти реализуют масштабную программу развития энергетической отрасли. Она предусматривает модернизацию существующих электростанций, строительство новых генерирующих объектов и расширение сектора возобновляемых источников энергии.

Согласно Плану развития энергетики до 2035 года, в стране планируется ввести более 26 ГВт новых мощностей. Из них:

5 ГВт — модернизация, расширение и реконструкция действующих объектов;

— модернизация, расширение и реконструкция действующих объектов; 10,5 ГВт — строительство новых электростанций;

— строительство новых электростанций; 8,4 ГВт — проекты в сфере возобновляемых источников энергии;

— проекты в сфере возобновляемых источников энергии; 2,4 ГВт — объекты атомной энергетики.

До конца 2029 года Казахстан намерен ввести 13,3 ГВт новых генерирующих мощностей.

В Министерстве энергетики считают, что реализация этих проектов позволит уже с начала 2027 года полностью покрывать внутренний спрос на электроэнергию, а в дальнейшем создать профицит мощности.