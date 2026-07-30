18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.17
543.26
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.07.2026, 19:08

Кондиционеры на пределе: почему Казахстан трещит по швам из-за аномального зноя

Новости Казахстана 0 1 218

Аномально жаркая погода усилила нагрузку на энергосистему Казахстана, однако дефицит электроэнергии возникает лишь в часы максимального потребления. В Министерстве энергетики объяснили, что влияет на рост спроса и когда страна сможет полностью обеспечить себя собственной генерацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Жара усилила нагрузку на энергосистему

В Министерстве энергетики сообщили, что энергосистема Казахстана продолжает работать в штатном режиме. Однако в вечерние часы, когда потребление достигает максимальных значений, возникают дополнительные нагрузки.

По данным ведомства, в настоящее время нехватка электроэнергии наблюдается только в так называемые вечерние пики потребления.

Одной из причин роста нагрузки стала аномально жаркая погода. Из-за высоких температур жители и предприятия активнее используют кондиционеры, вентиляционные системы и другое охлаждающее оборудование, что значительно увеличивает потребление электроэнергии.

При этом в Минэнерго подчеркнули, что жара является лишь одним из факторов.

«Рост потребления электрической энергии также обусловлен естественным ростом потребления населения и экономики страны», — сообщили в ведомстве.

Потребление продолжает расти

В министерстве отметили, что в последние годы в Казахстане сохраняется устойчивая тенденция к увеличению потребления электроэнергии и росту максимальных нагрузок.

Так, объем потребления составил:

  • по состоянию на 1 мая 2026 года — 43,7 млрд кВт·ч;
  • на 1 июня — 48,4 млрд кВт·ч;
  • на 1 июля — 57,1 млрд кВт·ч.

Для покрытия дополнительного спроса в отдельные периоды Казахстан использует импорт электроэнергии из энергосистем соседних государств. В Минэнерго уточнили, что такие поставки применяются исключительно для локального покрытия возникающего дефицита.

Разрыв между производством и потреблением сокращается

Несмотря на рост спроса, Казахстан постепенно уменьшает разницу между объемами выработки и потребления электроэнергии.

По итогам 2025 года отечественные электростанции произвели 123,1 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 124,6 млрд кВт·ч.

При этом дефицит последовательно сокращается:

  • в 2023 году — 2,2 млрд кВт·ч;
  • в 2024 году — 2 млрд кВт·ч;
  • в 2025 году — 1,5 млрд кВт·ч.

Какие проекты должны решить проблему

Для обеспечения растущего спроса власти реализуют масштабную программу развития энергетической отрасли. Она предусматривает модернизацию существующих электростанций, строительство новых генерирующих объектов и расширение сектора возобновляемых источников энергии.

Согласно Плану развития энергетики до 2035 года, в стране планируется ввести более 26 ГВт новых мощностей. Из них:

  • 5 ГВт — модернизация, расширение и реконструкция действующих объектов;
  • 10,5 ГВт — строительство новых электростанций;
  • 8,4 ГВт — проекты в сфере возобновляемых источников энергии;
  • 2,4 ГВт — объекты атомной энергетики.

До конца 2029 года Казахстан намерен ввести 13,3 ГВт новых генерирующих мощностей.

В Министерстве энергетики считают, что реализация этих проектов позволит уже с начала 2027 года полностью покрывать внутренний спрос на электроэнергию, а в дальнейшем создать профицит мощности.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь