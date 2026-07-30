Кондиционеры на пределе: почему Казахстан трещит по швам из-за аномального зноя

Аномально жаркая погода усилила нагрузку на энергосистему Казахстана, однако дефицит электроэнергии возникает лишь в часы максимального потребления. В Министерстве энергетики объяснили, что влияет на рост спроса и когда страна сможет полностью обеспечить себя собственной генерацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Министерстве энергетики сообщили, что энергосистема Казахстана продолжает работать в штатном режиме. Однако в вечерние часы, когда потребление достигает максимальных значений, возникают дополнительные нагрузки.
По данным ведомства, в настоящее время нехватка электроэнергии наблюдается только в так называемые вечерние пики потребления.
Одной из причин роста нагрузки стала аномально жаркая погода. Из-за высоких температур жители и предприятия активнее используют кондиционеры, вентиляционные системы и другое охлаждающее оборудование, что значительно увеличивает потребление электроэнергии.
При этом в Минэнерго подчеркнули, что жара является лишь одним из факторов.
«Рост потребления электрической энергии также обусловлен естественным ростом потребления населения и экономики страны», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что в последние годы в Казахстане сохраняется устойчивая тенденция к увеличению потребления электроэнергии и росту максимальных нагрузок.
Так, объем потребления составил:
Для покрытия дополнительного спроса в отдельные периоды Казахстан использует импорт электроэнергии из энергосистем соседних государств. В Минэнерго уточнили, что такие поставки применяются исключительно для локального покрытия возникающего дефицита.
Несмотря на рост спроса, Казахстан постепенно уменьшает разницу между объемами выработки и потребления электроэнергии.
По итогам 2025 года отечественные электростанции произвели 123,1 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 124,6 млрд кВт·ч.
При этом дефицит последовательно сокращается:
Для обеспечения растущего спроса власти реализуют масштабную программу развития энергетической отрасли. Она предусматривает модернизацию существующих электростанций, строительство новых генерирующих объектов и расширение сектора возобновляемых источников энергии.
Согласно Плану развития энергетики до 2035 года, в стране планируется ввести более 26 ГВт новых мощностей. Из них:
До конца 2029 года Казахстан намерен ввести 13,3 ГВт новых генерирующих мощностей.
В Министерстве энергетики считают, что реализация этих проектов позволит уже с начала 2027 года полностью покрывать внутренний спрос на электроэнергию, а в дальнейшем создать профицит мощности.
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