Токаев открыл международные «Игры будущего» в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально открыл международный турнир «Игры будущего – 2026» в Астане. Глава государства назвал проведение соревнований историческим событием для страны, рассказал о цифровом развитии Казахстана и подчеркнул, что турнир символизирует гармоничное будущее человечества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия международного турнира «Игры будущего – 2026», который впервые проходит в Астане. В своем выступлении глава государства подчеркнул значимость соревнований для страны и отметил, что они способствуют укреплению международного сотрудничества.

По словам президента, для Казахстана большая честь стать принимающей стороной столь масштабного спортивного события.

«Рад приветствовать вас в Астане на открытии международного турнира "Игры будущего – 2026"! Это важное историческое мероприятие, укрепляющее дружбу между нашими странами. Для Казахстана большая честь впервые принимать у себя столь масштабные состязания», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан делает ставку на цифровое развитие

В ходе выступления президент отметил, что современный мир переживает стремительные изменения, вызванные развитием технологий, и Казахстан намерен активно участвовать в этих процессах.

По его словам, страна последовательно строит цифровое государство. В качестве примера Токаев привел принятые парламентом Цифровой кодекс и закон об искусственном интеллекте, которые, по его мнению, стали важным этапом развития инновационной сферы.

Президент подчеркнул, что эти законодательные изменения подтверждают стремление Казахстана войти в число государств, задающих темп цифровой трансформации.

Новая Конституция и развитие искусственного интеллекта

Отдельное внимание глава государства уделил вступившей в силу 1 июля новой Конституции Казахстана.

По словам Токаева, обновленный Основной закон не только отражает современные вызовы, но и создает правовую основу для развития искусственного интеллекта, а также гарантирует защиту прав граждан в цифровом пространстве.

Президент отметил, что эти положения являются новаторскими и ориентированы на дальнейший технологический прогресс страны.

Благодарность участникам и признание роли России

Токаев выразил признательность главам государств и официальным делегациям, прибывшим в Астану на церемонию открытия турнира. Отдельно он поблагодарил президента России Владимира Путина за видеообращение к участникам соревнований.

Глава государства напомнил, что проект «Игры будущего» был инициирован Россией и за короткое время приобрел международный статус. Он отметил, что первые соревнования состоялись в Казани, после чего эстафету проведения турнира принял Абу-Даби.

Более 800 спортсменов из свыше 30 стран

По информации президента, в нынешних «Играх будущего» принимают участие около 800 спортсменов более чем из 30 государств.

Токаев подчеркнул, что турнир объединяет сразу несколько направлений — спорт, интеллект и современные технологии.

По его словам, соревнования демонстрируют, что физическая подготовка и интеллектуальный потенциал не противопоставляются друг другу, а гармонично дополняют друг друга, что и составляет главную философию турнира.

«Игры будущего» как символ гармоничного мира

Завершая свое выступление, президент заявил, что международные соревнования отражают стремление человечества к мирному и созидательному развитию.

По словам Токаева, Казахстан продолжит выступать за мир, безопасность, справедливость и прогресс, а сами «Игры будущего» являются символом гармоничного будущего, в котором технологии, интеллект и спорт становятся объединяющей силой для разных стран.