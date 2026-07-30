МИД раскрыл, в какие страны чаще всего заманивают казахстанцев

Объявления о высокооплачиваемой работе за границей остаются самым распространенным способом, с помощью которого казахстанцев вовлекают в трудовое рабство. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, призвав граждан проявлять максимальную осторожность при поиске вакансий за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что чаще всего граждане Казахстана становятся жертвами торговли людьми после отклика на объявления в социальных сетях, где обещают высокие заработки и привлекательные условия трудоустройства за рубежом.
По информации ведомства, именно такие предложения нередко оказываются частью преступных схем, организованных для вовлечения людей в принудительный труд.
Как отметили в МИД, большинство граждан, обращавшихся за помощью к казахстанским дипломатам, оказались втянуты в схемы трудовой эксплуатации в отдельных регионах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи.
При этом преступники зачастую используют соседние государства в качестве промежуточного маршрута.
«В подобных схемах Таиланд, а в некоторых случаях и Вьетнам, используются в качестве транзитных стран», — сообщили в Министерстве иностранных дел.
В ведомстве призвали казахстанцев не доверять сомнительным объявлениям о работе за рубежом и перед поездкой тщательно проверять информацию о работодателях и посредниках.
Кроме того, в МИД рекомендуют:
В министерстве подчеркнули, что внимательная проверка предложений о работе и осторожность при оформлении документов могут значительно снизить риск попасть в сети торговцев людьми.
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