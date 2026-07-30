МИД раскрыл, в какие страны чаще всего заманивают казахстанцев

Объявления о высокооплачиваемой работе за границей остаются самым распространенным способом, с помощью которого казахстанцев вовлекают в трудовое рабство. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, призвав граждан проявлять максимальную осторожность при поиске вакансий за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Работа мечты может оказаться ловушкой

В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что чаще всего граждане Казахстана становятся жертвами торговли людьми после отклика на объявления в социальных сетях, где обещают высокие заработки и привлекательные условия трудоустройства за рубежом.

По информации ведомства, именно такие предложения нередко оказываются частью преступных схем, организованных для вовлечения людей в принудительный труд.

В каких странах казахстанцы чаще всего попадают в трудовое рабство

Как отметили в МИД, большинство граждан, обращавшихся за помощью к казахстанским дипломатам, оказались втянуты в схемы трудовой эксплуатации в отдельных регионах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи.

При этом преступники зачастую используют соседние государства в качестве промежуточного маршрута.

«В подобных схемах Таиланд, а в некоторых случаях и Вьетнам, используются в качестве транзитных стран», — сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как защитить себя

В ведомстве призвали казахстанцев не доверять сомнительным объявлениям о работе за рубежом и перед поездкой тщательно проверять информацию о работодателях и посредниках.

Кроме того, в МИД рекомендуют:

пользоваться услугами только проверенных компаний и агентств;

не передавать паспорта и другие личные документы посторонним лицам;

заранее изучать условия трудоустройства и пребывания в стране назначения;

соблюдать меры безопасности при выезде за границу.

В министерстве подчеркнули, что внимательная проверка предложений о работе и осторожность при оформлении документов могут значительно снизить риск попасть в сети торговцев людьми.