Казахстан сбавил скорость смерти: что изменилось на дорогах

В Казахстане за первые шесть месяцев 2026 года снизилось число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В Генеральной прокуратуре считают, что положительная динамика стала результатом усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

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Смертельных аварий стало меньше

За последние годы в Казахстане значительно ужесточили контроль за соблюдением правил дорожного движения. Для водителей ввели фиксацию средней скорости, расширили сеть дорожных камер, начали использовать скрытые патрули и комплексы фото- и видеофиксации, установленные на автомобилях скорой помощи. Кроме того, обязательной стала регистрация мопедов, а контроль за подготовкой будущих водителей усилили благодаря возвращению лицензирования автошкол.

По данным Генеральной прокуратуры, принятые меры уже отражаются на статистике аварийности.

За первое полугодие 2026 года на дорогах страны погибли 807 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года жертв было 955. Таким образом, количество погибших сократилось на 15,5 процента.

Также уменьшилось число пострадавших. Если годом ранее травмы в ДТП получили 22 346 человек, то теперь — 21 007, что на 6 процентов меньше.

Аварий по-прежнему много

Несмотря на снижение смертности, ситуация на дорогах остается напряженной. С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 15 188 дорожно-транспортных происшествий.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, более половины всех аварий совершили злостные нарушители правил дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами ДТП остаются превышение скорости и нарушение правил маневрирования. Именно такие нарушения привели к авариям, в которых пострадали свыше 8 тысяч человек, а 676 человек погибли.

Нарушителей начали арестовывать

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в отношении систематических нарушителей ПДД все чаще применяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Такой подход предусматривает наказание вплоть до 30 суток административного ареста. С начала текущего года эта мера уже была применена к 29 нарушителям.

Что будет дальше

Также в Генеральной прокуратуре напомнили о пилотном проекте по внедрению системы штрафных баллов для водителей.

Конкретные сроки полноценного запуска новой системы пока не называются. Вместе с тем в ведомстве заявили, что работа над проектом продолжится совместно с Министерством внутренних дел на площадке Курултая.