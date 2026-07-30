18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 07:06

Казахстан сбавил скорость смерти: что изменилось на дорогах

Новости Казахстана 0 1 240

В Казахстане за первые шесть месяцев 2026 года снизилось число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. В Генеральной прокуратуре считают, что положительная динамика стала результатом усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Смертельных аварий стало меньше

За последние годы в Казахстане значительно ужесточили контроль за соблюдением правил дорожного движения. Для водителей ввели фиксацию средней скорости, расширили сеть дорожных камер, начали использовать скрытые патрули и комплексы фото- и видеофиксации, установленные на автомобилях скорой помощи. Кроме того, обязательной стала регистрация мопедов, а контроль за подготовкой будущих водителей усилили благодаря возвращению лицензирования автошкол.

По данным Генеральной прокуратуры, принятые меры уже отражаются на статистике аварийности.

За первое полугодие 2026 года на дорогах страны погибли 807 человек, тогда как за аналогичный период прошлого года жертв было 955. Таким образом, количество погибших сократилось на 15,5 процента.

Также уменьшилось число пострадавших. Если годом ранее травмы в ДТП получили 22 346 человек, то теперь — 21 007, что на 6 процентов меньше.

Аварий по-прежнему много

Несмотря на снижение смертности, ситуация на дорогах остается напряженной. С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировали 15 188 дорожно-транспортных происшествий.

При этом, как отметили в надзорном ведомстве, более половины всех аварий совершили злостные нарушители правил дорожного движения.

Наиболее распространенными причинами ДТП остаются превышение скорости и нарушение правил маневрирования. Именно такие нарушения привели к авариям, в которых пострадали свыше 8 тысяч человек, а 676 человек погибли.

Нарушителей начали арестовывать

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в отношении систематических нарушителей ПДД все чаще применяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»).

Такой подход предусматривает наказание вплоть до 30 суток административного ареста. С начала текущего года эта мера уже была применена к 29 нарушителям.

Что будет дальше

Также в Генеральной прокуратуре напомнили о пилотном проекте по внедрению системы штрафных баллов для водителей.

Конкретные сроки полноценного запуска новой системы пока не называются. Вместе с тем в ведомстве заявили, что работа над проектом продолжится совместно с Министерством внутренних дел на площадке Курултая.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь