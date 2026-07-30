ОСМС переписали: что изменится для миллионов казахстанцев с 3 августа

С 3 августа в Казахстане вступают в силу обновленные правила обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Минздрав изменил порядок расчета взносов, возврата переплаченных средств, а также уточнил обязанности работодателей и механизм финансирования льготных категорий граждан, сообщает Lada.kz.

Фото: cmn.kz

Минздрав обновил правила ОСМС

Министр здравоохранения Казахстана подписал приказ №80 от 22 июля 2026 года, которым внесены изменения в правила исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также в порядок возврата ошибочно или излишне уплаченных средств.

Документ начнет действовать с 3 августа 2026 года.

Как теперь будут округлять суммы взносов

Одним из изменений стал порядок округления при расчете платежей.

Отчисления и взносы в систему ОСМС по-прежнему будут производиться в тенге, однако теперь официально закреплено правило округления тиынов. Если сумма составляет менее 50 тиынов, она округляется до нуля тенге. Если 50 тиынов и больше — до одного тенге. Соответствующая норма закреплена в пункте 39 правил.

Кто обязан передавать сведения о работниках

Изменения затронули и отдельных работодателей.

Лица, занимающиеся частной практикой, а также субъекты микро-, малого, среднего и крупного бизнеса, включенные в перечни, утвержденные постановлением правительства №224 и применяющие поправочный коэффициент «0» к ставкам взносов и отчислений на ОСМС, должны ежемесячно передавать сведения о сотрудниках в цифровую систему Фонда социального медицинского страхования.

Списки работников с указанием индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) необходимо направлять не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Как вернуть переплату по ОСМС

Обновленные правила также уточняют механизм возврата ошибочно или излишне перечисленных сумм взносов, отчислений и пени.

Подать заявление можно двумя способами:

через Государственную корпорацию «Правительство для граждан» ;

; через портал электронного правительства.

При обращении через Госкорпорацию услуга оказывается в течение 15 рабочих дней, а при подаче заявления через портал — 10 рабочих дней.

Возврат осуществляется бесплатно. Электронное заявление необходимо подписать электронной цифровой подписью руководителя организации либо гражданина, который самостоятельно перечислил взносы за себя.

При этом статус участника системы медицинского страхования определяется цифровой системой Saqtandyrý.

Как государство будет оплачивать взносы за льготников

Документ также уточняет порядок формирования бюджетной потребности для оплаты взносов за категории граждан, освобожденных от самостоятельной уплаты.

Государственная корпорация ежемесячно в течение двух рабочих дней формирует сведения о количестве таких граждан на основании данных цифровой системы Министерства труда и социальной защиты населения. Затем в течение трех рабочих дней соответствующая заявка направляется в уполномоченный государственный орган.

Как и прежде, взносы за зарегистрированных безработных оплачиваются из местных бюджетов, а за остальные льготные категории населения — из республиканского бюджета.

Сколько сохраняется статус застрахованного

Новые правила сохранили действующий порядок предоставления медицинской помощи после прекращения уплаты взносов.

Если гражданин перестает перечислять платежи в систему ОСМС, право на получение медицинской помощи сохраняется до трех месяцев.

При этом для казахстанцев, которые непрерывно уплачивали взносы на протяжении 60 месяцев, льготный период увеличивается до шести месяцев.