Из реестра должников в Казахстане начнут исчезать фамилии: кого это коснется

Министерство юстиции Казахстана подготовило изменения в порядок ведения Единого реестра должников. Документ предусматривает новые правила включения и исключения сведений, а также автоматическое удаление части записей при наступлении определенных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Проект вынесли на общественное обсуждение

Министерство юстиции разработало проект приказа, которым предлагается обновить порядок формирования и ведения Единого реестра должников. В настоящее время документ находится на общественном обсуждении, которое продлится до 13 августа.

Предлагаемые изменения касаются работы государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства, где ведется учет информации о должниках.

Что предлагают изменить

Согласно проекту, ведомство намерено более четко определить порядок формирования и ведения реестра. В частности, планируется закрепить основания, по которым сведения о гражданах и организациях будут включаться в реестр или исключаться из него.

Кроме того, документ устанавливает перечень информации, которая должна размещаться в Едином реестре должников, что позволит унифицировать порядок ведения базы данных.

Записи смогут удалять автоматически

Одним из ключевых нововведений может стать механизм автоматического исключения сведений о должниках по исполнительным документам, если истек установленный законом срок их предъявления к принудительному исполнению.

Ожидается, что такой подход позволит своевременно актуализировать информацию в реестре и исключить случаи, когда в нем продолжают числиться записи, утратившие юридическую силу.

На чем основаны изменения

В Министерстве юстиции отметили, что проект приказа разработан во исполнение требований статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

После завершения общественного обсуждения документ рассмотрят с учетом поступивших предложений и замечаний, после чего будет принято решение о его утверждении.