18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.63
544.5
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
30.07.2026, 07:38

Из реестра должников в Казахстане начнут исчезать фамилии: кого это коснется

Новости Казахстана 0 1 108

Министерство юстиции Казахстана подготовило изменения в порядок ведения Единого реестра должников. Документ предусматривает новые правила включения и исключения сведений, а также автоматическое удаление части записей при наступлении определенных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)
Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Проект вынесли на общественное обсуждение

Министерство юстиции разработало проект приказа, которым предлагается обновить порядок формирования и ведения Единого реестра должников. В настоящее время документ находится на общественном обсуждении, которое продлится до 13 августа.

Предлагаемые изменения касаются работы государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства, где ведется учет информации о должниках.

Что предлагают изменить

Согласно проекту, ведомство намерено более четко определить порядок формирования и ведения реестра. В частности, планируется закрепить основания, по которым сведения о гражданах и организациях будут включаться в реестр или исключаться из него.

Кроме того, документ устанавливает перечень информации, которая должна размещаться в Едином реестре должников, что позволит унифицировать порядок ведения базы данных.

Записи смогут удалять автоматически

Одним из ключевых нововведений может стать механизм автоматического исключения сведений о должниках по исполнительным документам, если истек установленный законом срок их предъявления к принудительному исполнению.

Ожидается, что такой подход позволит своевременно актуализировать информацию в реестре и исключить случаи, когда в нем продолжают числиться записи, утратившие юридическую силу.

На чем основаны изменения

В Министерстве юстиции отметили, что проект приказа разработан во исполнение требований статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

После завершения общественного обсуждения документ рассмотрят с учетом поступивших предложений и замечаний, после чего будет принято решение о его утверждении.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
С 1 августа операторы связи Казахстана меняют условия: что изменится для миллионов клиентовНовости Казахстана
28.07.2026, 10:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь