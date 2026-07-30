Избивали друг друга за деньги: TikTok-шоу привело казахстанцев в суд

В Жамбылской области суд привлек к ответственности двух молодых людей, которые во время прямых эфиров в TikTok избивали друг друга, чтобы привлечь зрителей и заработать на донатах. За мелкое хулиганство девушке назначили общественные работы, а молодому человеку — крупный штраф, сообщает Lada.kz.

Изображение создано с помощью ИИ (ChatGPT/OpenAI)

Пытались заработать на скандальных эфирах

В Байзакском районном суде рассмотрели два административных дела в отношении 19-летних жителей Жамбылской области, которые во время прямых трансляций в TikTok устраивали драки ради увеличения числа зрителей и получения денежных донатов.

Основанием для разбирательства стали результаты мониторинга социальных сетей. В качестве доказательств были представлены видеозаписи прямых эфиров, административные протоколы и объяснения самих участников.

Намеренно причиняли друг другу боль

Суд установил, что в июле молодые люди проводили прямые эфиры из своего дома в селе Сарыкемер. Во время трансляций они умышленно наносили друг другу удары, рассчитывая вызвать интерес аудитории и увеличить количество денежных пожертвований от зрителей.

При этом происходящее сопровождалось использованием нецензурной лексики.

Суд вынес разные наказания

Действия обоих участников эфиров квалифицировали как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях.

Во время судебного заседания молодые люди полностью признали свою вину. Девушка заявила о раскаянии и попросила заменить денежное взыскание общественными работами, объяснив это тяжелым материальным положением. Молодой человек, напротив, просил суд ограничиться штрафом.

При вынесении решения суд учел признание вины, раскаяние и молодой возраст обоих нарушителей. Отягчающих обстоятельств по делу девушки установлено не было.

В результате суд назначил ей 30 часов общественных работ, а молодого человека оштрафовал на 86 тысяч тенге. На данный момент судебные постановления еще не вступили в законную силу.