Кому теперь принадлежит аэропорт Алматы после сделки на $133 млн

Турецкая компания TAV Airports завершает консолидацию аэропорта Алматы, выкупив оставшиеся 15% акций у Kazakhstan Infrastructure Fund. Стоимость сделки составила 133 млн долларов, а казахстанский государственный инвестор полностью выходит из проекта, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

TAV Airports выкупает оставшуюся долю

Qazaqstan Investment Corporation (QIC), входящая в структуру национального холдинга «Байтерек», завершает выход из капитала АО «Международный аэропорт Алматы». Об этом сообщили в компании.

Выход осуществляется в рамках сделки, по которой турецкий оператор TAV Airports приобретает 15-процентную долю, принадлежавшую Kazakhstan Infrastructure Fund. Стоимость сделки оценивается в 133 млн долларов.

В QIC уточнили, что участие в проекте осуществлялось именно через Kazakhstan Infrastructure Fund — портфельный фонд прямых инвестиций, одним из участников которого является корпорация.

Инвестиции начались в 2021 году

Kazakhstan Infrastructure Fund вошел в число акционеров аэропорта Алматы в апреле 2021 года. Тогда фонд обеспечил 30 млн долларов долевого финансирования в рамках инвестиционной сделки общей стоимостью 415 млн долларов.

Теперь, после продажи своей доли, казахстанский инвестор полностью завершает участие в проекте.

За время реализации проекта аэропорт значительно расширили

В QIC напомнили, что за последние годы в аэропорту Алматы была проведена масштабная модернизация инфраструктуры.

В 2024 году здесь ввели в эксплуатацию новый международный пассажирский терминал площадью 53,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, были построены VIP-терминал и новое здание инженерных сооружений, что позволило существенно увеличить пропускную способность воздушной гавани и повысить уровень обслуживания пассажиров.