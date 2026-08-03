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03.08.2026, 09:21

Национальную информационную систему водных ресурсов разработали в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 746

На текущий момент данные по более 23 тысячам водных объектов оцифрованы и включены в Национальную информационную систему водных ресурсов, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации.

Фото: министерство водных ресурсов и ирригации РК
Фото: министерство водных ресурсов и ирригации РК

Ведомством разработана Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР), которая объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли.

 

Ее основная задача – обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений, - сказано в официальном сообщении.

 

На сегодня в системе оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тысячам водных объектов, включая 17 748 рек, 3 148 озер и 1 109 гидротехнических сооружений.

 

Кроме того, в НИСВР зарегистрировано порядка 3 тысяч организаций и более 4 тысяч пользователей, занесены около 9 тысяч цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений. Также Системой принято более 2,2 тысяч отчетов первичного учета вод и более 1,3 тысяч отчетов 2-ТП.

 

Функциональные возможности системы включают ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также применение современных технологий, включая космический мониторинг. В настоящее время Национальная информационная система водных ресурсов находится на финальной стадии подготовки к промышленной эксплуатации, - отметил председатель правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Кайратгали Хайрулла.

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