Investing.com о Казахстане: Доверие становится новым капиталом

На глобальной аналитической платформе Investing.com вышла статья, посвященная Казахстану – « Trust Becomes the New Capital as Kazakhstan Climbs 17 Places in Global Investor Risk Rankings ». В ней авторы дают высокую оценку тому, как Казахстан укрепляет свои позиции в мировых рейтингах, наращивает инвестиции, диверсифицирует экономику и улучшает деловой климат.

Фото: Pixabay

Устойчивый рост экономики, качество госинститутов и стабильность – преимущества Казахстана

Еще недавно страны конкурировали за инвестиции с помощью дешевой рабочей силы, налоговых льгот и доступа к природным ресурсам. Сегодня правила изменились. После пандемии, геополитических кризисов, перестройки глобальных цепочек поставок и усиления технологической конкуренции бизнес стал смотреть шире. Для инвесторов важны уже не только ожидаемая прибыль, но и качество государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность страны сохранять стабильность в долгосрочной перспективе.

Доверие стало новым экономическим капиталом. Именно оно влияет на стоимость привлечения финансирования, сроки запуска крупных проектов, готовность международных компаний открывать новые производства и общий уровень инвестиционных рисков. На первый план выходят качество управления, скорость принятия решений и последовательность госполитики.

Авторы статьи отмечают, что такая тенденция наблюдается далеко за пределами Центральной Азии, приводя в пример Саудовскую Аравию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты. Богатые природными ресурсами страны стремятся выйти за рамки сырьевой специализации, развивая переработку, логистику и современное производство.

На этом фоне Казахстан входит в число стран, которые уверенно конкурируют в новых условиях. В первом полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 9,6% и превысил $20 млрд, а частные инвестиции увеличились более чем на 21%.

Вместе с этим Казахстан поднялся сразу на 17 позиций – с 70-го на 53-е место – в международном рейтинге Safest Countries for Investors 2026, стал лидером среди стран Центральной Азии.

Позитивно оценивают перспективы страны и международные финансовые институты. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,6% в 2026 году, а Всемирный банк ожидает, что устойчивый рост сохранится и в последующие годы.

Экономика нового поколения: диверсификация обеспечивает рост ВВП Казахстана

Investing.com отмечает, что экономика Казахстана становится более диверсифицированной. Если раньше главным драйвером роста был добывающий сектор, то сегодня все большую роль играют отрасли, которые создают продукцию с высокой добавленной стоимостью. По итогам 2025 года ВВП страны вырос на 6,5%. Причем основной вклад внесли обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля. Эта тенденция сохранилась и в 2026 году. За январь-июнь текущего года экономика выросла на 4,1%, а строительная отрасль прибавила более 15%. Высокие темпы также сохраняют транспорт, логистика и промышленное производство.

Меняется и структура инвестиций. Сегодня основной объем капитала направляется в обрабатывающую промышленность, строительство, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство, сферу информации и связи. Для инвесторов это важный показатель. Чем больше у экономики источников роста, тем меньше она зависит от мировых цен на сырье и тем легче переносит внешние потрясения. Поэтому развитие несырьевых отраслей сегодня – это не только вопрос экономической политики, но и показатель устойчивости страны.

Именно такая диверсификация создает основу для долгосрочного роста и делает Казахстан более привлекательным для инвесторов.

С количества на качество: Казахстан – региональный лидер по инвестициям

Долгое время Казахстан воспринимался прежде всего как сырьевая экономика, отмечают аналитики Investing.com. Богатые запасы нефти, газа, урана и металлов сделали страну одним из крупнейших поставщиков природных ресурсов и обеспечивали стабильный приток инвестиций в добывающий сектор.

Сегодня страна делает следующий шаг и расширяет свою инвестиционную модель.

По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева акцент постепенно смещается с количества инвестиций на их качество. Приоритет отдается развитию перерабатывающей промышленности, локализации производства, внедрению современных технологий и созданию предприятий с высокой добавленной стоимостью. Если, к примеру, Вьетнам строит конкурентоспособность на экспортном производстве, а Малайзия – на развитой промышленной базе, то Казахстан делает ставку на три свои сильные стороны.

Первое преимущество: это крупнейшая экономика Центральной Азии, которая дает инвесторам доступ к быстрорастущему региональному рынку. Второе – выгодное географическое положение между Китаем, Россией, Кавказом и Европой, благодаря которому страна становится одним из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии. Третье – макроэкономическая стабильность, которую Казахстан сохраняет даже в условиях высокой неопределенности мировой экономики.

Практическим воплощением новой инвестполитики стал целый комплекс механизмов поддержки, а не отдельные льготы. Инвестиционный штаб действует как единая площадка для координации государственных органов и устранения административных барьеров.

Национальная цифровая инвестиционная платформа сопровождает проекты на всех этапах реализации. Инвестиционные соглашения гарантируют стратегическим инвесторам стабильность условий сроком до 25 лет. По состоянию на середину 2026 года заключено 57 таких соглашений.

Дополняет эту систему программа Altyn Visa, рассчитанная на инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Владельцы такой визы получают доступ к государственным и финансовым услугам наравне с гражданами страны, право работать без квот и дополнительных разрешений, возможность беспошлинного ввоза личного имущества, а также доступ к системам здравоохранения и образования.

Сегодня страны конкурируют не только за капитал, но и за знания, технологии и талантливых людей, и Казахстан последовательно развивается в этом направлении. Инвесторы видят стабильность, новые производственные возможности и долгосрочный потенциал.

Когда рейтинги совпадают: почему Казахстану доверяют инвесторы

Казахстан сохраняет статус крупнейшего получателя прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии, аккумулируя большую часть накопленных ПИИ региона.

Независимые международные рейтинги остаются одним из главных ориентиров для инвесторов. Они помогают объективно оценить экономическую устойчивость страны, уровень рисков и условия для долгосрочных инвестиций.

Сразу три ведущих мировых рейтинговых агентства подтвердили инвестиционный статус Казахстана.

Fitch Ratings – BBB, стабильный прогноз.

S&P Global Ratings – BBB, позитивный прогноз.

Moody’s – Baa1, позитивный прогноз.

По мнению авторов статьи, когда крупнейшие агентства дают схожие оценки, это говорит об устойчивости фундаментальных параметров экономики и государственных финансов.

Положительная динамика заметна и в других международных исследованиях.

В рейтинге IMD World Competitiveness Ranking Казахстан улучшил свои позиции до 34-го места по итогам 2025 года против 37-го в 2023 году. В Global Peace Index 2025 страна поднялась с 61-го на 56-е место, что рассматривается международным бизнесом как показатель снижения долгосрочных рисков.

Казахстан также поднялся на 67-е место среди 169 стран в Sustainable Development Report. Индекс охватывает 123 показателя, включая экономическое развитие, образование, здравоохранение, экологию, качество госинститутов и уровень благосостояния населения. По этим показателям Казахстан опережает ряд крупных развивающихся экономик, включая Турцию, Индию, Индонезию, Мексику, Саудовскую Аравию и Южную Африку.

Сами по себе рейтинги – не главная цель, подчеркивают авторы. Они помогают в предоставлении независимой оценки страны, снижают восприятие рисков для инвесторов, уменьшают стоимость привлечения капитала и повышают интерес международных компаний к запуску новых проектов в стране.

В современной мировой экономике доверие становится самостоятельным ресурсом. Именно оно во многом влияет на то, куда направляется капитал и как динамично развивается экономика, подытоживают авторы Investing.com.

Мнение казахстанских экспертов

Своей точкой зрения по опубликованным данным в Telegram-канале поделился политолог Газиз Абишев. По его словам, если в предыдущие годы инвесторов привлекало наличие ресурсов, дешёвая рабочая сила и налоговые стимулы. То сейчас они всё больше оценивают качество государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность экономики к устойчивому росту на длинной дистанции.

Казахстан, надо отметить, прошёл целую серию стресс-тестов. Пандемия, массовые беспорядки, пожары, наводнения, провоцирующее кризис санкционное давление в отношении крупнейшего партнёра, волатильность на сырьевых рынках. И всё равно устоял. Продолжает ставить амбициозные цели по количественному и качественному росту экономики. Индустриальные проекты, энергетика, логистика, цифровизация. Все актуальные направления в активной проработке. Это и нравится инвесторам, внутренним и внешним, - подчеркнул он.

Газиз Абишев напомнил, что Казахстан остаётся безусловным экономическим лидером центральноазиатского региона.