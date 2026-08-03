Между Казахстаном и Китаем планируют открыть новые авиарейсы

Китайская авиакомпания Urumqi Airlines рассматривает запуск трех новых регулярных маршрутов между Казахстаном и Китаем, а также возможность создания совместной региональной авиакомпании, передает Lada.kz .

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Между Казахстаном и Китаем появятся новые авиамаршруты

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом китайской авиакомпании Urumqi Airlines Чжан Ляном. Во время переговоров стороны обсудили развитие авиасообщения между двумя странами и перспективы совместных проектов в сфере гражданской авиации.

Китайская сторона сообщила о планах открыть новые регулярные рейсы по следующим маршрутам:

Урумчи – Караганда;

Кульджа (Инин) – Астана;

Кульджа (Инин) – Алматы.

Казахстан предложил открыть рейсы в новые города

В ходе встречи представители Казахстана предложили авиакомпании рассмотреть возможность расширения маршрутной сети.

Речь идет о запуске авиарейсов в Усть-Каменогорск и Семей, а в дальнейшем – в новые региональные аэропорты Зайсана и Катон-Карагая.

Ожидается, что открытие новых направлений будет способствовать развитию туризма, повышению транспортной доступности регионов, а также укреплению торгово-экономических связей между Казахстаном и Китаем.

Обсуждается создание совместной региональной авиакомпании

Одной из ключевых тем переговоров стало создание в Казахстане совместной региональной авиакомпании.

Поскольку Urumqi Airlines эксплуатирует самолеты китайского производства COMAC C909, стороны обсудили возможность использования этих воздушных судов для выполнения региональных перевозок внутри Казахстана.

Предполагается, что в будущем самолеты COMAC могут выполнять рейсы в Зайсан, Катон-Карагай и другие города с высоким туристическим потенциалом.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере гражданской авиации.

Что известно об авиакомпании Urumqi Airlines

Urumqi Airlines – китайская авиакомпания, основанная в 2014 году. Она базируется в городе Урумчи и входит в группу HNA Aviation.

Сегодня перевозчик эксплуатирует парк из 20 воздушных судов, включая Boeing 737-800 и COMAC C909. Кроме того, авиакомпания уже разместила заказ еще на 40 самолетов модели COMAC C909.

Маршрутная сеть Urumqi Airlines включает 46 внутренних направлений по территории Китая, преимущественно в западных и центральных регионах страны.