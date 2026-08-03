До 17 августа: что обязаны успеть сделать казахстанцы

В Комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана напомнили населению об истекающих сроках налоговой отчетности, передает Lada.kz.
По данным ведомства, до 15 августа необходимо представить налоговую отчетность за II квартал и первое полугодие 2026 года, а также своевременно уплатить начисленные налоги в сроки, установленные налоговым законодательством.
Что нужно сделать?
Обращаем внимание, что поскольку 15 августа приходится на субботу, крайний срок представления налоговой отчетности и уплаты отдельных налогов переносится на понедельник, 17 августа, - говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что напоминание направлено для того, чтобы помочь казахстанцам не пропустить сроки, избежать начисления пени и других мер, предусмотренных законодательством.
Своевременная уплата налогов – это вклад каждого в развитие страны. Именно за счет налоговых поступлений финансируются школы, больницы, строительство и ремонт дорог, социальная поддержка граждан и другие важные государственные программы, - заключили в КГД.
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