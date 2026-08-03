Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества с использованием ИИ

Мошенники начали активнее использовать технологии искусственного интеллекта для создания поддельных фотографий, видео и документов, чтобы убедить покупателей перевести деньги за несуществующий товар, передает Lada.kz.
В интернете распространяются новые виды мошенничества, при которых злоумышленники используют современные технологии, в том числе возможности искусственного интеллекта. С помощью ИИ преступники создают убедительные подделки, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан.
Об опасной схеме предупредили в департаменте полиции области Абай.
По данным полиции, мошенники размещают фиктивные объявления о продаже товаров на популярных онлайн-площадках. Чаще всего речь идет о бытовой технике, мобильных телефонах, мебели и других востребованных товарах.
После того как потенциальный покупатель проявляет интерес, злоумышленники выходят на связь и стараются вызвать доверие.
Они сообщают, что товар уже полностью готов к отправке, за ним якобы вскоре приедет курьер, а доставка будет организована сразу после получения предоплаты.
Именно на этом этапе покупателю предлагают перевести деньги заранее.
Как отмечают в полиции, сегодня преступники все чаще прибегают к технологиям искусственного интеллекта.
В настоящее время мошенники с помощью искусственного интеллекта создают поддельные фотографии, документы и видеоматериалы, которые выдают за «доказательства». Например, они могут отправлять обработанные изображения товара, а также фальшивые фото или видео, якобы подтверждающие, что курьер уже прибыл или товар готов к отправке, - говорят правоохранители.
Главная задача злоумышленников – убедить человека как можно быстрее перевести деньги, не дав ему возможности лично убедиться в существовании товара.
В департаменте полиции области Абай рекомендуют соблюдать несколько простых правил безопасности при совершении покупок через интернет.
В частности, гражданам советуют:
В полиции напоминают, что по мере развития технологий схемы интернет-мошенничества становятся все более сложными и убедительными. Поэтому особое значение приобретают цифровая грамотность и внимательность пользователей.
Если человек стал жертвой интернет-мошенников или заметил подозрительную активность, в ведомстве рекомендуют незамедлительно обратиться в полицию.
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