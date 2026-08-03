Деньги списали без вашего согласия? Казахстанцам объяснили, как вернуть средства за мобильные подписки

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК разъяснили, как теперь подключаются платные услуги связи, что делать при необоснованных списаниях и в каких случаях можно потребовать возврат денег, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Неожиданное списание денег с мобильного счета – проблема, с которой сталкиваются многие абоненты. Иногда пользователи обнаруживают, что с баланса регулярно списываются средства за подписки, развлекательные сервисы или дополнительные услуги, которые они не подключали. В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан рассказали, какие механизмы защиты действуют сегодня и как вернуть деньги в случае спорных списаний.
В ведомстве напомнили, что со 2 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные Правила оказания услуг связи. Соответствующие изменения утверждены приказом министерства от 18 июня 2026 года.
Главным нововведением стало обязательное двукратное подтверждение согласия абонента при подключении дополнительных платных услуг связи и интернета.
Подтвердить подключение можно несколькими способами:
Таким образом, случайного нажатия на ссылку или кнопки теперь недостаточно. Оператор либо поставщик услуги обязан получить повторное и однозначное подтверждение владельца номера.
По мнению министерства, такой механизм позволит сократить количество случаев, когда платные подписки подключаются без ведома абонентов.
При этом статистику обращений, связанных с ошибочными или необоснованными списаниями за последние три года, в ведомстве не предоставили.
Обновленные правила затронули не только порядок подключения платных услуг.
Теперь операторам запрещено использовать короткие звонки, так называемые «маяки», для уведомления о пропущенных вызовах. Вместо этого информация должна направляться в виде SMS-сообщений.
Кроме того, абоненты получили право отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи.
Изменились и требования к регистрации SIM-карт на детей младше 14 лет. Теперь оформить номер на ребенка может только его законный представитель с использованием биометрической идентификации. При этом на одного ребенка допускается регистрация только одного абонентского номера.
В министерстве считают, что все эти меры направлены на повышение прозрачности услуг связи и снижение риска необоснованных списаний.
Если абонент обнаружил неизвестную подписку или необъяснимое списание средств, первым шагом должно стать обращение к своему мобильному оператору.
При этом рекомендуется не ограничиваться просьбой отключить услугу, а запросить подробную информацию:
После получения этой информации следует потребовать отключения подписки и возврата денежных средств, если есть основания полагать, что услуга была подключена без надлежащего согласия.
Специалисты рекомендуют направлять обращения в письменной форме – через мобильное приложение оператора, личный кабинет, электронную почту или официальный чат.
Такой способ позволяет сохранить подтверждение обращения и ответ оператора, что может пригодиться при дальнейшем разбирательстве.
Если оператор откажется возвращать деньги либо не сможет предоставить доказательства получения согласия на подключение услуги, абонент вправе обратиться с жалобой в уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Чтобы упростить рассмотрение обращения, специалисты советуют заранее собрать доказательства.
В частности, рекомендуется:
В министерстве подчеркивают, что не стоит игнорировать даже небольшие регулярные списания. Если они продолжаются длительное время, общая сумма может оказаться значительной. Чем раньше абонент заметит проблему и обратится к оператору, тем выше вероятность установить обстоятельства подключения услуги и добиться возврата денежных средств.
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