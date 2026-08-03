В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК разъяснили, как теперь подключаются платные услуги связи, что делать при необоснованных списаниях и в каких случаях можно потребовать возврат денег, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Деньги списали без вашего согласия? Казахстанцам объяснили, как вернуть средства за мобильные подписки

Неожиданное списание денег с мобильного счета – проблема, с которой сталкиваются многие абоненты. Иногда пользователи обнаруживают, что с баланса регулярно списываются средства за подписки, развлекательные сервисы или дополнительные услуги, которые они не подключали. В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан рассказали, какие механизмы защиты действуют сегодня и как вернуть деньги в случае спорных списаний.

Подключение платных услуг теперь требует двойного подтверждения

В ведомстве напомнили, что со 2 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные Правила оказания услуг связи. Соответствующие изменения утверждены приказом министерства от 18 июня 2026 года.

Главным нововведением стало обязательное двукратное подтверждение согласия абонента при подключении дополнительных платных услуг связи и интернета.

Подтвердить подключение можно несколькими способами:

через личный кабинет;

с помощью SMS;

во время телефонного разговора;

посредством USSD-запроса.

Таким образом, случайного нажатия на ссылку или кнопки теперь недостаточно. Оператор либо поставщик услуги обязан получить повторное и однозначное подтверждение владельца номера.

По мнению министерства, такой механизм позволит сократить количество случаев, когда платные подписки подключаются без ведома абонентов.

При этом статистику обращений, связанных с ошибочными или необоснованными списаниями за последние три года, в ведомстве не предоставили.

Какие еще изменения вступили в силу

Обновленные правила затронули не только порядок подключения платных услуг.

Теперь операторам запрещено использовать короткие звонки, так называемые «маяки», для уведомления о пропущенных вызовах. Вместо этого информация должна направляться в виде SMS-сообщений.

Кроме того, абоненты получили право отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи.

Изменились и требования к регистрации SIM-карт на детей младше 14 лет. Теперь оформить номер на ребенка может только его законный представитель с использованием биометрической идентификации. При этом на одного ребенка допускается регистрация только одного абонентского номера.

В министерстве считают, что все эти меры направлены на повышение прозрачности услуг связи и снижение риска необоснованных списаний.

Что делать, если деньги уже списали

Если абонент обнаружил неизвестную подписку или необъяснимое списание средств, первым шагом должно стать обращение к своему мобильному оператору.

При этом рекомендуется не ограничиваться просьбой отключить услугу, а запросить подробную информацию:

название подключенной услуги;

дату и время подключения;

стоимость услуги;

способ получения согласия;

подтверждение повторного согласия на подключение;

сведения о компании, если услуга предоставляется сторонним сервисом.

После получения этой информации следует потребовать отключения подписки и возврата денежных средств, если есть основания полагать, что услуга была подключена без надлежащего согласия.

Почему лучше обращаться письменно

Специалисты рекомендуют направлять обращения в письменной форме – через мобильное приложение оператора, личный кабинет, электронную почту или официальный чат.

Такой способ позволяет сохранить подтверждение обращения и ответ оператора, что может пригодиться при дальнейшем разбирательстве.

Если оператор откажется возвращать деньги либо не сможет предоставить доказательства получения согласия на подключение услуги, абонент вправе обратиться с жалобой в уполномоченные государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Как повысить шансы на возврат денег

Чтобы упростить рассмотрение обращения, специалисты советуют заранее собрать доказательства.

В частности, рекомендуется:

сделать скриншоты списаний, баланса, подключенных услуг и переписки с оператором;

не ограничиваться звонком в контактный центр, а обязательно продублировать обращение письменно;

запросить доказательства того, когда и каким способом была подключена услуга, а также подтверждение двукратного согласия;

требовать не только отключения подписки, но и возврата уже списанных средств;

проверить все активные услуги через личный кабинет или мобильное приложение, чтобы убедиться в отсутствии других неизвестных подписок;

отказаться от рекламных рассылок, что поможет снизить вероятность случайного подключения дополнительных сервисов.

В министерстве подчеркивают, что не стоит игнорировать даже небольшие регулярные списания. Если они продолжаются длительное время, общая сумма может оказаться значительной. Чем раньше абонент заметит проблему и обратится к оператору, тем выше вероятность установить обстоятельства подключения услуги и добиться возврата денежных средств.