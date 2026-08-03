Более 530 тысяч теңге: жителя Жаркента подозревают в краже 625 плиток шоколада из магазина

Полицейские Жетісу задержали 41-летнего жителя Жаркента, которого подозревают в серии краж шоколада из торгового центра. По данным полиции, за месяц мужчина похитил 625 плиток на сумму более 530 тысяч тг, передает Lada.kz .

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Пропажу обнаружили сотрудники магазина

В департамент полиции области Жетісу обратился представитель одного из торговых центров Жаркента, сообщивший о регулярном исчезновении шоколада определенной марки.

После обращения сотрудники службы безопасности изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что к кражам может быть причастен один и тот же мужчина. По версии следствия, он несколько раз в день заходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, выходил без оплаты, а затем возвращался и повторял те же действия.

Подозреваемый действовал по одной схеме

По данным полиции, мужчина каждый раз использовал одинаковый способ. Сначала он заходил в магазин, убеждался, что за его действиями никто не наблюдает, затем прятал шоколад в личные вещи и выходил из торгового центра.

Через несколько минут подозреваемый возвращался и повторял те же действия. В некоторые дни он совершал по пять-шесть таких заходов.

Ущерб превысил полмиллиона тенге

По предварительным данным, за месяц из торгового центра было похищено 625 плиток шоколада. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 530 тысяч тг.

Подозреваемый признал вину

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Панфиловского районного отдела полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Жаркента, которого доставили в подразделение полиции.

По информации правоохранительных органов, мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют задержанного на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.