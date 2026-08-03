Более 530 тысяч теңге: жителя Жаркента подозревают в краже 625 плиток шоколада из магазина

Полицейские Жетісу задержали 41-летнего жителя Жаркента, которого подозревают в серии краж шоколада из торгового центра. По данным полиции, за месяц мужчина похитил 625 плиток на сумму более 530 тысяч тг, передает Lada.kz.
В департамент полиции области Жетісу обратился представитель одного из торговых центров Жаркента, сообщивший о регулярном исчезновении шоколада определенной марки.
После обращения сотрудники службы безопасности изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что к кражам может быть причастен один и тот же мужчина. По версии следствия, он несколько раз в день заходил в магазин, прятал плитки шоколада в сумку и карманы, выходил без оплаты, а затем возвращался и повторял те же действия.
По данным полиции, мужчина каждый раз использовал одинаковый способ. Сначала он заходил в магазин, убеждался, что за его действиями никто не наблюдает, затем прятал шоколад в личные вещи и выходил из торгового центра.
Через несколько минут подозреваемый возвращался и повторял те же действия. В некоторые дни он совершал по пять-шесть таких заходов.
По предварительным данным, за месяц из торгового центра было похищено 625 плиток шоколада. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 530 тысяч тг.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Панфиловского районного отдела полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Жаркента, которого доставили в подразделение полиции.
По информации правоохранительных органов, мужчина полностью признал свою вину.
В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют задержанного на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.
Комментарии0 комментарий(ев)