До трех дней оплачиваемого отпуска: что изменилось для работающих казахстанцев с 28 июля

С 28 июля в Казахстане вступили в силу новые правила проведения скринингов. Работающие граждане получили право на оплачиваемый отпуск до трех дней для прохождения обследований, а перечень бесплатных диагностических программ был расширен, передает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

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С 28 июля в Казахстане вступили в силу обновленные правила проведения обязательных профилактических медицинских осмотров и скрининговых исследований. Документ предусматривает изменения в перечне обследований, уточняет порядок их прохождения и закрепляет дополнительные гарантии для работающих граждан.

О том, кто может бесплатно пройти скрининг, обязаны ли казахстанцы проходить обследования и какие права имеют работники, рассказала заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи РГП на ПХВ «Республиканский центр первичной медико-санитарной помощи» министерства здравоохранения Азиза Каирова.

Скрининг остается правом, а не обязанностью

В министерстве здравоохранения напомнили, что согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» прохождение профилактических осмотров и скринингов является правом гражданина, а не юридической обязанностью.

После получения полной информации о целях обследования человек самостоятельно принимает решение, проходить ли диагностику. При этом действующее законодательство не предусматривает административной, уголовной, дисциплинарной или иной ответственности за отказ от скрининга.

В ведомстве также подчеркнули, что отказ от обследования не может стать причиной отказа в плановой медицинской помощи, задержки или отказа в выдаче медицинских справок, в том числе для управления транспортом или получения разрешения на оружие. Кроме того, такое решение не может использоваться работодателем как основание для ограничения трудовых прав или отстранения сотрудника от работы.

Если пациент отказывается проходить обследование, медицинский работник обязан разъяснить ему цели диагностики и возможные риски позднего выявления заболеваний. После этого оформляется письменный информированный отказ, который фиксируется в медицинской информационной системе и медицинской карте.

Работающим казахстанцам предоставят до трех дней оплачиваемого отпуска

Одним из ключевых нововведений стали дополнительные гарантии для работников.

Теперь работодатель обязан предоставить сотруднику социальный отпуск продолжительностью до 3 рабочих дней в течение года для прохождения профилактического скрининга. За работником полностью сохраняются должность, рабочее место и средняя заработная плата.

Для этого сотрудник должен заранее уведомить работодателя, согласовать дату отсутствия и после посещения поликлиники предоставить подтверждающие документы.

Хотя отдельные штрафы за отказ предоставить такой отпуск законодательством не предусмотрены, воспрепятствование реализации права работника рассматривается как нарушение трудового законодательства. Подобные случаи находятся в компетенции органов государственной инспекции труда.

Какие обследования проводятся бесплатно

В минздраве отдельно разъяснили, какие виды скринингов финансируются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), а какие входят в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Скрининги в рамках ГОБМП

Независимо от наличия статуса застрахованного граждане могут бесплатно пройти:

скрининг на раннее выявление болезней системы кровообращения;

скрининг на вирусные гепатиты В и С;

обследования на раннее выявление рака молочной железы;

рака шейки матки;

колоректального рака;

рака легких.

Скрининг по ОСМС

При наличии действующего статуса в системе ОСМС проводится скрининг на раннее выявление цереброваскулярных заболеваний.

Какие обследования предусмотрены по возрасту

Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и глаукома

Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет проходят обследование каждые 2 года, если не состоят на диспансерном учете с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, сахарным диабетом или глаукомой.

Первый этап включает:

анкетирование;

расчет индекса массы тела;

измерение артериального давления;

измерение внутриглазного давления (по Маклакову или бесконтактным методом);

анализ венозной крови на липидный спектр;

определение уровня гликированного гемоглобина.

При наличии показаний пациента направляют на второй этап, который может включать электрокардиографию (ЭКГ) и консультацию офтальмолога.

Скрининг цереброваскулярных заболеваний

Мужчины от 50 до 76 лет, не состоящие на диспансерном учете по цереброваскулярным заболеваниям и имеющие статус ОСМС, проходят обследование каждые 2 года.

На первом этапе проводится ультразвуковая допплерография сосудов шеи (УЗДГ брахиоцефального ствола) и осмотр терапевта. При выявлении отклонений пациент направляется к сосудистому хирургу.

Скрининг рака молочной железы

Женщины от 40 до 76 лет проходят обследование каждые 2 года, если не состоят на учете по онкологическим заболеваниям молочной железы.

Первый этап включает маммографию в четырех проекциях с обязательным вторым чтением снимков специалистами регионального онкологического центра и осмотр терапевта.

При наличии подозрительных изменений проводится второй этап:

УЗИ молочных желез;

прицельная маммография;

трепанобиопсия или аспирационная биопсия под стереотаксическим контролем;

гистологическое исследование;

консультация онколога, онколога-хирурга или маммолога.

Скрининг рака шейки матки

Женщины от 30 до 74 лет проходят обследование каждые 4 года.

На первом этапе проводится ПАП-тест методом жидкостной цитологии.

При выявлении отклонений назначаются:

консультация акушера-гинеколога;

кольпоскопия или видеокольпоскопия;

биопсия шейки матки при необходимости;

гистологическое исследование;

консультация онколога или онкогинеколога.

Скрининг колоректального рака

Мужчины и женщины от 50 до 76 лет проходят обследование каждые 2 года.

Первый этап предусматривает проведение гемокульт-теста на скрытую кровь.

Если результат оказывается положительным, пациент направляется на второй этап, который включает тотальную видеоколоноскопию с забором материала для гистологического исследования и последующую консультацию врача-онколога.

Новые методы диагностики

Одним из ключевых изменений стало внедрение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) для раннего выявления рака легких. По информации минздрава, этот метод позволяет обнаруживать новообразования значительно раньше по сравнению с традиционной флюорографией.

Кроме того, для массового обследования на вирусные гепатиты В и С начали применять высокочувствительные экспресс-тесты на основе иммунохроматографического метода.

Как будут сопровождать пациентов

Обновленные правила предусматривают контроль прохождения обследований на всех этапах. Медицинские организации обязаны своевременно вносить результаты исследований в цифровые системы и обеспечивать дальнейшее направление пациентов к профильным специалистам.

Если человек не завершил обследование после первого этапа, поликлиника должна повторно пригласить его на диагностику с помощью SMS-уведомлений, звонков из call-центра или других способов связи.

При этом прямых административных штрафов для руководителей медицинских организаций за невыполнение планов по охвату населения скринингами законодательством не предусмотрено. Однако эти показатели учитываются при оценке деятельности медучреждений и финансовом контроле со стороны Фонда социального медицинского страхования в рамках заключенных договоров.