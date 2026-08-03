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03.08.2026, 18:42

Казахстан занял 77-е место в мировом рейтинге стран для переезда

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Казахстан занял 77-е место среди 192 стран и территорий в Rumavi Global Relocation Index 2026. Авторы исследования высоко оценили доступную стоимость жизни, однако отметили слабое распространение английского языка и суровый климат, передает Lada.kz со ссылкой на Bes Media.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

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Казахстан вошел в мировой рейтинг стран для релокации

Казахстан оказался на 77-й строчке международного рейтинга Rumavi Global Relocation Index 2026, который оценивает привлекательность стран для переезда. В исследовании рассматривались 192 страны и территории, а республика набрала 62,9 балла из 100 возможных.

Какие преимущества отметили эксперты

Авторы исследования считают, что одним из главных преимуществ Казахстана остается доступная стоимость жизни. Особенно высокую оценку получила стоимость жилья – расходы на аренду и покупку недвижимости в стране названы одними из самых низких в мире.

Что снизило позиции Казахстана

Одновременно эксперты указали на ряд факторов, которые, по их мнению, влияют на привлекательность страны для переезда. Среди них:

  • сравнительно невысокий уровень распространения английского языка;
  • недостаточно развитая стартап-экосистема;
  • суровые зимние климатические условия.

Именно эти показатели, по оценке составителей рейтинга, повлияли на итоговую позицию Казахстана.

Какое место Казахстан занял в отдельных категориях

Помимо общего рейтинга, исследование включает отдельные категории для разных групп людей. Казахстан получил следующие позиции:

  • 77-е место – в общем зачете;
  • 70-е место – среди стран, привлекательных для пенсионеров;
  • 60-е место – для цифровых кочевников;
  • 76-е место – для семей;
  • 68-е место – для предпринимателей;
  • 60-е место – по уровню налоговой привлекательности.

Какие страны вошли в первую десятку

Лидером Rumavi Global Relocation Index 2026 стала Эстония. Далее в первой десятке расположились:

  1. Эстония;
  2. Сингапур;
  3. Малайзия;
  4. Португалия;
  5. Тайвань;
  6. Литва;
  7. Гонконг;
  8. Сент-Китс и Невис;
  9. Чехия;
  10. Мальта.

Что представляет собой рейтинг Rumavi

Rumavi Global Relocation Index – ежегодное международное исследование, оценивающее привлекательность стран и территорий для релокации. При составлении рейтинга анализируются 24 показателя, включая стоимость жизни, уровень безопасности, качество государственного управления, развитие здравоохранения, налоговую среду и другие критерии.

Для расчета индекса используются данные международных организаций, в том числе Всемирного банка, Mercer, Global Peace Index, а также собственная методология компании Rumavi.

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