125 лет тюрьмы: МИД Казахстана прокомментировал дело осужденного в Греции казахстанца

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана прокомментировали дело гражданина РК, осужденного в Греции за незаконную перевозку мигрантов, и сообщили, что ему оказывается консульско-правовая помощь, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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МИД прокомментировал дело казахстанца

Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало ситуацию с гражданином страны, который отбывает наказание в Греции. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, мужчина был осужден решением греческого суда по статье, предусматривающей ответственность за незаконную перевозку мигрантов.

В МИД отметили, что по законодательству Греции подобное преступление относится к категории тяжких.

Официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев сообщил, что казахстанские дипломаты в Греции оказывают осужденному необходимую консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции. По его словам, ситуация находится на контроле министерства.

Обращение матери осужденного

Ранее жительница Актобе Нурхан Кадырова обратилась в министерство иностранных дел Казахстана с просьбой помочь ее сыну, который уже почти два года находится в греческой тюрьме. По словам женщины, суд приговорил его к 125 годам лишения свободы.

Она рассказала, что сын не сообщил семье о своем отъезде. Позже родственникам стало известно, что он отправился в Турцию на работу. Спустя некоторое время молодой человек связался с матерью уже из тюрьмы в Греции.

По словам матери, мужчину могли обмануть

Как утверждает женщина, ее сын откликнулся на объявление о работе в Instagram. Ему обещали оплаченный перелет и трудоустройство в туристической сфере. Однако, по ее словам, впоследствии молодой человек оказался вовлечен в перевозку нелегальных мигрантов.

Мать считает, что ее сын не был организатором преступной схемы и сам стал жертвой обмана.