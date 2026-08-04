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03.08.2026, 20:53

Как правильно выбрать школьную форму: рекомендации санврачей казахстанцам

Новости Казахстана 0 1 392

Перед новым учебным годом в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напомнили родителям, как правильно выбрать школьную форму. Специалисты советуют обращать внимание не только на внешний вид одежды, но и на состав ткани, качество пошива и удобство для ребенка, передает Lada.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

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Как отмечают санврачи, в большинстве школ к внешнему виду обучающихся предъявляются определенные требования: предпочтение отдается деловому стилю одежды, в том числе классическому сочетанию «светлый верх, темный низ». При этом при выборе школьной формы родителям необходимо учитывать не только внешний вид изделия, но и его качество, состав материалов и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Как указано в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (далее - ТР ТС 007/2011), одежда для детей и подростков подразделяется по функциональному назначению на изделия первого, второго и третьего слоев.

К каждому слою предъявляются отдельные гигиенические требования. Школьная форма относится к одежде второго слоя (блузки, брюки, юбки, жилеты и другие изделия), поэтому при ее выборе необходимо учитывать климатические условия, температурный режим в учебных помещениях и продолжительность пребывания ребенка в одежде в течение учебного дня.

Особое внимание следует уделять материалу, из которого изготовлена школьная форма. Для производства школьной одежды рекомендуется использование тканей, обладающих необходимыми потребительскими и гигиеническими свойствами: износостойкостью, воздухопроницаемостью, комфортностью при носке, а также способностью сохранять форму изделия после стирки, - говорят специалисты.

При выборе школьной формы специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие показатели:

  • качество изготовления – необходимо проверить аккуратность выполнения швов, отсутствие торчащих ниток, качество обработки краев, надежность подкладки и фурнитуры (пуговиц, молний, застежек), качественное изделие должно быть удобным и безопасным для ребенка;
  • износостойкость – школьная форма используется ежедневно и должна выдерживать продолжительную эксплуатацию. Особое внимание следует уделять качеству ткани в местах, подверженных наибольшему износу, например, в области коленей и нижнего края брюк;
  • состав ткани – при выборе материала важно учитывать соотношение натуральных и синтетических волокон. Натуральные материалы обеспечивают комфорт и гигиенические свойства, а синтетические волокна в допустимом количестве повышают прочность изделия, устойчивость к сминанию и помогают сохранять форму одежды;
  • удобство и соответствие размеру – школьная форма не должна ограничивать движения ребенка, препятствовать активности и вызывать дискомфорт.

Рекомендуется выбирать одежду вместе с ребенком, учитывая его предпочтения и особенности телосложения. Следует помнить, что ребенок проводит в школьной форме значительную часть дня. Поэтому одежда должна обеспечивать сохранение здоровья, комфортное самочувствие и поддержание работоспособности обучающегося.

В департаменте подчеркнули, что при выборе школьной формы на первое место необходимо ставить не только внешний вид изделия, но и его гигиенические характеристики: удобство покроя, качество материалов, тепловые свойства, легкость и безопасность для здоровья ребенка.

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