Казахстан накроет непогода: где 4 августа ожидаются ливни, град и шквал

4 августа в Казахстане ожидается неустойчивая погода: во многих регионах пройдут дожди и грозы. В северных и центральных областях синоптики прогнозируют сильные осадки, местами возможны град и шквалистый ветер. При этом в ряде регионов сохранится сильная жара, а на юге области Абай температура может подняться до 41 градуса, передаёт Lada.kz .

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По прогнозу Казгидромета, 4 августа погода в Казахстане будет разнообразной: одни регионы окажутся под влиянием дождевых фронтов, другие столкнутся с сильной жарой. В отдельных областях ожидаются грозы, град, шквал, туман и пыльные бури.

Астана, Алматы и Шымкент

В Астане прогнозируется переменная облачность. Днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 18-20, днем — 28-30 тепла.

В Алматы будет переменная облачность, временами дождь и гроза. Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, временами его порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 20-22, днем — 25-27 тепла.

В горных районах Иле-Алатау, включая горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, ожидаются дождь и гроза, временами сильный дождь, град и шквал. Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, временами порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Ночью температура составит 10-15, днем — 15-20 тепла.

В Шымкенте прогнозируется переменная облачность, днем возможны дождь и гроза. Северо-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, порывы составят 15-20 метров в секунду. Ночью будет 21-23, днем — 33-35 тепла.

Акмолинская область

Ночью на западе и севере области ожидаются дождь и гроза. Днем осадки распространятся на другие районы, а на западе и севере прогнозируется сильный дождь. Днем на западе, севере и востоке области возможны град и шквал.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 9-14 метров в секунду. На западе, севере и востоке области порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 25-30, на севере области — 22 тепла.

В Кокшетау ожидается переменная облачность, утром и днем — дождь и гроза. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15-20 метров в секунду. Ночью будет 15-17, днем — 26-28 тепла.

Алматинская область

На севере, западе, юге и в горных районах области прогнозируются дождь и гроза. На юге и в горах временами ожидается сильный дождь, возможны град и шквал.

Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На севере, юге, востоке и в горных районах порывы составят 17-22 метра в секунду, на востоке временами — до 25 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 20-25, в горных районах — 10-15 тепла. Днем ожидается 25-30, в горах — 15-20 тепла.

В Конаеве будет переменная облачность. Ночью и утром возможны дождь и гроза. Западный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, временами порывы достигнут 17-22 метров в секунду. Ночью температура составит 21-23, днем — 27-29 тепла.

Область Жетісу

На западе, севере, в центре и горных районах области ожидаются дождь и гроза. Днем в горах временами прогнозируется сильный дождь, возможны град и шквал.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На востоке и в горных районах скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. В районе Алакольских озер порывы достигнут 23-28 метров в секунду, днем временами — 30 метров в секунду и более.

Ночью температура составит 17-22, на востоке области — до 25, в горах — 13 тепла. Днем ожидается 25-30, в горных районах — около 20 тепла.

В Талдыкоргане прогнозируется переменная облачность, временами дождь и гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура составит 19-21, днем — 27-29 тепла.

Туркестанская область

Ночью на севере области возможны дождь и гроза. Днем осадки ожидаются на западе, севере и в горных районах. В горах прогнозируется сильный дождь, шквал и град.

Кроме того, днем на западе и севере области возможна пыльная буря. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, а на западе, севере, в горных и предгорных районах — 15-20 метров в секунду. Днем на горных перевалах порывы могут достигать 23-28 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 21-26, в горных районах — 16 тепла. Днем ожидается 32-37, в горах — 29 тепла.

В Туркестане будет переменная облачность, днем ожидаются дождь и гроза. Северо-западный ветер — 8-13 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 23-25, днем — 34-36 тепла.

Западно-Казахстанская область

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 15-20, на юге области — 23 тепла. Днем ожидается сильная жара — 30-35 градусов, на западе и юге области — до 38 градусов.

В Уральске прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, северный, 9-14 метров в секунду. Ночью будет 18-20, днем — 30-32 тепла.

Атырауская область

В Атырауской области осадков не ожидается. Северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Ночью температура составит 18-23 тепла, днем сохранится сильная жара — 33-38 градусов.

В Атырау будет малооблачно и без осадков. Северный ветер — 2-7 метров в секунду. Ночью ожидается 21-23, днем — 35-37 градусов.

Мангистауская область

В Мангистауской области будет без осадков. Северо-западный ветер перейдет в северо-восточный, его скорость составит 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 20-25 тепла. Днем прогнозируется сильная жара — 33-38 градусов, на западе области — 28 тепла.

В Актау ожидается малооблачная погода без осадков. Северо-западный ветер с переходом в северо-восточный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью температура составит 20-22, днем — 28-30 тепла.

Актюбинская область

На севере и востоке области прогнозируются небольшой дождь и гроза. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На севере, востоке и юге области порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночью температура составит 12-17, на юге — 20 тепла. Днем ожидается 26-31, на западе и юге области — до 34 тепла.

В Актобе будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный, северный, 6-11 метров в секунду. Ночью температура составит 15-17, днем — 29-31 тепла.

Костанайская область

Ночью на западе, севере и востоке области ожидаются дождь и гроза. Днем осадки сохранятся, а на западе и севере возможны град и шквал.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке области порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 12-17, на юге — 20 тепла. Днем ожидается 22-27, на юге — до 30 тепла.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, дождь и гроза, днем возможен град. Ветер северо-западный, северный, 9-14 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью будет 14-16, днем — 24-26 тепла.

Северо-Казахстанская область

Ночью на западе и юге области ожидаются дождь и гроза. Днем осадки пройдут также на других территориях, а на севере, юге и востоке прогнозируется сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе, севере и юге области возможен туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на западе, севере и юге порывы усилятся до 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем — 24-29 тепла.

В Петропавловске будет переменная облачность. Днем ожидаются дождь, гроза, град и шквал, а ночью и утром — туман. Северо-западный ветер — 9-14 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 16-18, днем — 25-27 тепла.

Павлодарская область

Ночью на западе области возможны дождь и гроза. Днем осадки прогнозируются на западе, севере и юге, временами ожидается сильный дождь, возможны град и шквал.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем на западе, севере и юге области порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем — 28-33 тепла.

В Павлодаре прогнозируется переменная облачность, днем — дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью будет 17-19, днем — 30-32 тепла.

Карагандинская область

Ночью на западе и севере области ожидаются небольшой дождь и гроза, на востоке — дождь и гроза. Днем осадки сохранятся, а на западе и севере прогнозируется сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На западе, востоке и юге области порывы составят 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха ожидается на уровне 17-22, на юге — 25, на востоке — 14 тепла. Днем будет 29-34, на востоке области — 25 тепла.

В Караганде ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью температура составит 18-20, днем — 29-31 тепла.

Область Ұлытау

Ночью на западе и севере области прогнозируются дождь и гроза, в центре — небольшой дождь и гроза. Днем осадки ожидаются на большей части территории, а на западе и севере возможны сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере, востоке и в центре области порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем — 24-29, на западе и юге области — до 32 тепла.

В Жезказгане будет переменная облачность. Ночью возможны небольшой дождь и гроза, днем — дождь и гроза. Северо-западный ветер — 7-12 метров в секунду, порывы — до 15 метров в секунду. Ночью температура составит 17-19, днем — 27-29 тепла.

Восточно-Казахстанская область

На западе, севере и востоке области ожидаются дождь и гроза. Днем возможны град и шквал.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На севере, юге и в центре области его скорость составит 15-20 метров в секунду, днем порывы достигнут 23-28 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 18-23, на востоке области — 13 тепла. Днем прогнозируется сильная жара — 32-37 градусов, на севере и востоке области — 28 тепла.

В Усть-Каменогорске ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Юго-западный ветер — 5-10 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью будет 21-23 тепла, днем — сильная жара 33-35 градусов.

Область Абай

Ночью на севере и в центре области ожидаются дождь и гроза. Днем осадки прогнозируются на севере, юге и востоке, возможны град и шквал.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На востоке, юге и в центре области скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, днем порывы достигнут 23-28 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 17-22, на юге — 25 тепла. Днем ожидается сильная жара — 33-38 градусов, а на юге области — очень сильная жара до 41 градуса.

В Семее будет переменная облачность. Ночью ожидаются дождь и гроза. Юго-западный ветер — 7-12 метров в секунду, днем порывы — 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 18-20 тепла, днем — сильная жара 33-35 градусов.

Кызылординская область

На севере, востоке и в центре области прогнозируются дождь, гроза, шквал и пыльная буря. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, на севере, востоке и в центре области порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем — 29-34 тепла.

В Кызылорде ожидается переменная облачность. Днем возможны дождь, гроза и шквал. Ветер западный, северо-западный, 7-12 метров в секунду, днем порывы — до 15 метров в секунду. Ночью будет 18-20, днем — 29-31 тепла.

Жамбылская область

На севере, западе, юге и в горных районах области ожидаются дождь и гроза. В горах временами прогнозируется сильный дождь, возможны град и шквал.

Северо-западный ветер с переходом в юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. На юго-западе и в горных районах скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, днем порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 20-25, в горных районах — 15 тепла. Днем ожидается 32-37, в горах — 28 тепла.

В Таразе прогнозируется переменная облачность, днем ожидаются дождь и гроза. Северо-западный ветер с переходом в юго-западный будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, днем порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит 20-22, днем — 34-36 тепла.