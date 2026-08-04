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04.08.2026, 09:15

Госдолг Казахстана вырос на 2 трлн тенге с начала года

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осударственный долг Казахстана с начала 2026 года увеличился на 2 трлн тенге и достиг 38,5 трлн тенге. Основной прирост пришелся на внутренние обязательства, тогда как внешний долг, напротив, сократился на 3,9%. При этом совокупный государственный и гарантированный государством долг, а также обязательства по государственным поручительствам достигли 40,9 трлн тенге, передаёт Lada.kz. со ссылкой на lsm.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Государственный долг Казахстана продолжает расти. По данным Министерства финансов, на 1 июля 2026 года его объем составил 38,5 трлн тенге.

Для сравнения, на начало года показатель находился на уровне 36,4 трлн тенге. Таким образом, с начала 2026 года госдолг увеличился примерно на 2 трлн тенге, или на 5,7%.

При этом указанный показатель рассчитан без учета взаимных требований, то есть задолженности местных исполнительных органов перед правительством.

Долг правительства также вырос

Отдельно Минфин приводит данные по долгу правительства Казахстана.

На 1 июля он составил 36,82 трлн тенге. На начало года этот показатель находился на уровне 34,84 трлн тенге.

Таким образом, за первые шесть месяцев 2026 года обязательства правительства также заметно увеличились.

Внутренний долг растет

Основная часть прироста госдолга связана с внутренними обязательствами.

По состоянию на 1 июля внутренний долг Казахстана составил 28,47 трлн тенге. На 1 января 2026 года его объем составлял 26,14 трлн тенге.

За этот период показатель увеличился на 8,9%.

Таким образом, именно внутренний долг сформировал большую часть общего прироста государственных обязательств с начала года.

Внешний долг, напротив, сократился

Внешняя составляющая госдолга демонстрирует противоположную динамику.

На 1 июля внешний долг Казахстана составил 8,35 трлн тенге. По сравнению с началом года он уменьшился на 3,9%.

Значительная часть внешних обязательств приходится на еврооблигации. Их объем на 1 июля составил 4,81 трлн тенге.

На 1 января 2026 года объем обязательств по еврооблигациям составлял 5,01 трлн тенге.

Общий объем обязательств выше

При оценке долговой нагрузки учитываются не только непосредственно государственный долг, но и другие обязательства.

Так, общий государственный и гарантированный государством долг, а также долг по поручительствам государства достиг 40,9 трлн тенге.

Ранее в Министерстве финансов заявляли, что уровень государственного долга Казахстана остается управляемым.

В начале июня в ведомстве также отмечали, что госдолг не оказывает негативных эффектов.

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