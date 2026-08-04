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04.08.2026, 09:00

Инфляция в Казахстане замедлилась: что подешевело в июле

Новости Казахстана 0 719

В июле 2026 года месячная инфляция в Казахстане замедлилась до 0,6% против 0,8% в июне. Годовой рост цен также немного снизился — до 10,2% с 10,3% месяцем ранее. При этом за год заметнее всего подешевели огурцы и автомобили отечественной сборки, а среди товаров с месячным снижением цен лидерами стали огурцы и помидоры, передаёт Lada.kz. со ссылкой на LS.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Темпы роста потребительских цен в Казахстане в июле 2026 года немного снизились. Согласно данным Бюро национальной статистики, индекс цен на потребительские товары за месяц составил 0,6%.

Для сравнения, в июне этот показатель находился на уровне 0,8%.

Что подешевело за месяц

Основное снижение цен в июле пришлось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции.

Наибольшее снижение зафиксировано по огурцам — они подешевели на 22,6%. Цены на помидоры снизились на 17,7%, морковь — на 5,3%, бананы — на 4%.

Также дешевле стали яблоки — на 2,7%, апельсины — на 2,3%, лимоны и картофель — на 1,6%.

Среди других продовольственных товаров снизились цены на яйца — на 1,4% и перловую крупу — на 1,3%.

Из непродовольственных товаров заметнее всего подешевели подержанные легковые автомобили — на 3,8%.

Кроме того, электромясорубки стали дешевле на 2,2%, хозяйственное мыло — на 1,5%, смартфоны и очки — на 1,3%, краска для волос — на 0,7%.

Годовая инфляция тоже немного снизилась

По итогам июля годовая инфляция в Казахстане составила 10,2%. В июне показатель был немного выше — 10,3%.

При этом цены на непродовольственные товары за год увеличились на 11,7%. Продовольственные товары подорожали на 10,1%, а платные услуги — на 9,2%.

Вместе с тем по отдельным позициям за год наблюдалось снижение цен.

Какие продукты подешевели за год

Наиболее заметное снижение стоимости среди продуктов за год зафиксировано у огурцов — на 31,6%.

Помидоры подешевели на 26,5%, лук — на 10,9%, чеснок — на 8,1%, апельсины — на 7,8%.

Кроме того, снизились цены на яблоки — на 4,7% и рис — на 4,1%.

Что произошло с ценами на непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров наиболее заметное снижение цен за год отмечено на новые автомобили отечественной сборки.

Они подешевели на 16,2%.

Также снизились цены на кондиционеры — на 10,8%, медицинские термометры — на 7,5% и медицинские бинты — на 6,4%.

Как рассчитывается инфляция

С января 2026 года при расчете индекса потребительских цен изменилась структура потребительской корзины.

Доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров — 28,4%, платных услуг — 30,5%.

Таким образом, несмотря на сохраняющийся двузначный уровень годовой инфляции, в июле темпы роста цен немного замедлились как в месячном, так и в годовом выражении.

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