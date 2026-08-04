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04.08.2026, 09:40

Хайп оказался дорогим: казахстанские стримеры получили штрафы и аресты

Новости Казахстана 0 781

В Казахстане продолжается работа по выявлению противоправного контента в интернете и социальных сетях. По данным МВД, по всей стране к ответственности уже привлекли более 20 стримеров за нарушения, допущенные во время прямых трансляций. В отдельных случаях эфиры закончились для авторов штрафами и административными арестами,  передаёт  Lada.kz по данным МВД.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстанские правоохранители продолжают выявлять и пресекать нарушения, которые допускаются во время прямых трансляций в социальных сетях.

По информации Министерства внутренних дел, на сегодняшний день по стране к ответственности привлекли уже более 20 стримеров.

В ведомстве рассказали, за какие действия авторы прямых эфиров столкнулись с наказанием.

За что наказывают стримеров

По данным МВД, в погоне за популярностью и заработком некоторые авторы во время трансляций допускают нарушения общественного порядка.

"В погоне за просмотрами, лайками и донатами они допускали нецензурную брань, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли других людей. Особую обеспокоенность вызывает то, что подобный контент ежедневно становится доступен широкой аудитории, в том числе несовершеннолетним", - рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что подобные нарушения становятся предметом внимания правоохранительных органов.

В Шымкенте стример получил 10 суток ареста

В Шымкенте к административной ответственности привлекли 48-летнего Ербола Д.

Во время прямого эфира в TikTok он использовал нецензурную лексику. По итогам рассмотрения дела суд назначил ему 10 суток административного ареста.

В Талдыкоргане стримершу оштрафовали

В Талдыкоргане аналогичное нарушение зафиксировали во время прямой трансляции 44-летней Гульмиры К.

По данным МВД, женщина нарушила общественный порядок, используя нецензурную брань во время эфира в TikTok.

При этом ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение.

На этот раз суд назначил ей административный штраф.

Павлодарский эфир закончился 20 сутками ареста

В Павлодаре к ответственности привлекли 26-летнего Аслана А.

Во время прямой трансляции мужчина находился за рулем автомобиля, при этом не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, во время эфира он использовал нецензурную брань.

Суд назначил Аслану А. 20 суток административного ареста.

В Туркестане стримершу оштрафовали за агрессивное поведение

В Туркестане к ответственности привлекли Баян Ш., которая известна в социальных сетях под никнеймами bayan_kyz, fatima.sh0000 и fatima_s003.

По информации МВД, во время прямых эфиров она использовала нецензурную лексику и демонстрировала агрессивное поведение.

По итогам рассмотрения дела ей назначили административный штраф.

Таким образом, в МВД обращают внимание не только на содержание публикаций и трансляций, но и на поведение пользователей во время прямых эфиров, особенно если такой контент становится доступен широкой аудитории, включая несовершеннолетних.

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