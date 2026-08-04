В Казахстане хотят расширить список медицинских услуг, доступных онлайн

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект изменений в правила оказания дистанционных медицинских услуг. Документ предусматривает расширение перечня консультаций и диагностических исследований, которые смогут проводиться в онлайн-формате. При этом дистанционная медицина не заменит очный прием, если пациенту необходим осмотр, дополнительное обследование или лечение в медицинской организации, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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В Казахстане планируют расширить возможности получения медицинской помощи в дистанционном формате. Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который устанавливает новые правила организации, предоставления и оплаты дистанционных медицинских услуг.

Документ определяет, какие виды медицинских консультаций и диагностических исследований смогут проводиться онлайн, а также устанавливает единые требования к качеству и безопасности такой помощи.

Какие услуги можно будет получать онлайн

Проект предусматривает дальнейшее развитие системы дистанционной медицинской помощи и более широкое применение цифровых технологий в сфере здравоохранения.

Впервые предлагается утвердить отдельный перечень медицинских услуг, которые допускается предоставлять дистанционно.

Кроме того, будет определен список диагностических исследований, результаты которых врач сможет описывать и интерпретировать онлайн.

Документ также устанавливает технологии, которые могут использоваться при оказании телемедицинских услуг, и расширяет условия их предоставления.

Очный прием врача не отменяется

В Минздраве отдельно подчеркнули, что дистанционные медицинские услуги не должны заменять традиционный прием врача.

Если пациенту требуется непосредственный осмотр, обследование или лечение в медицинской организации, медицинская помощь будет оказываться в очном формате.

Дистанционный формат планируется применять только в тех случаях, когда он допустим с медицинской точки зрения и соответствует установленным требованиям.

Таким образом, онлайн-консультация не станет универсальной заменой посещению медицинского учреждения.

Кому это должно упростить получение помощи

В Министерстве здравоохранения ожидают, что обновленные правила сделают медицинскую помощь доступнее для жителей разных регионов Казахстана.

Особое значение дистанционный формат может иметь для жителей сельских населенных пунктов, людей с ограниченной мобильностью, а также пациентов, которым необходимо динамическое наблюдение или повторные консультации.

В ведомстве рассчитывают, что использование цифровых технологий позволит сделать получение медицинской помощи более удобным, при этом сохранив требования к ее качеству и безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.