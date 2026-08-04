18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
471.98
543.39
5.82
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.08.2026, 09:19

В Казахстане хотят расширить список медицинских услуг, доступных онлайн

Новости Казахстана 0 768

Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект изменений в правила оказания дистанционных медицинских услуг. Документ предусматривает расширение перечня консультаций и диагностических исследований, которые смогут проводиться в онлайн-формате. При этом дистанционная медицина не заменит очный прием, если пациенту необходим осмотр, дополнительное обследование или лечение в медицинской организации, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане планируют расширить возможности получения медицинской помощи в дистанционном формате. Министерство здравоохранения разработало проект приказа, который устанавливает новые правила организации, предоставления и оплаты дистанционных медицинских услуг.

Документ определяет, какие виды медицинских консультаций и диагностических исследований смогут проводиться онлайн, а также устанавливает единые требования к качеству и безопасности такой помощи.

Какие услуги можно будет получать онлайн

Проект предусматривает дальнейшее развитие системы дистанционной медицинской помощи и более широкое применение цифровых технологий в сфере здравоохранения.

Впервые предлагается утвердить отдельный перечень медицинских услуг, которые допускается предоставлять дистанционно.

Кроме того, будет определен список диагностических исследований, результаты которых врач сможет описывать и интерпретировать онлайн.

Документ также устанавливает технологии, которые могут использоваться при оказании телемедицинских услуг, и расширяет условия их предоставления.

Очный прием врача не отменяется

В Минздраве отдельно подчеркнули, что дистанционные медицинские услуги не должны заменять традиционный прием врача.

Если пациенту требуется непосредственный осмотр, обследование или лечение в медицинской организации, медицинская помощь будет оказываться в очном формате.

Дистанционный формат планируется применять только в тех случаях, когда он допустим с медицинской точки зрения и соответствует установленным требованиям.

Таким образом, онлайн-консультация не станет универсальной заменой посещению медицинского учреждения.

Кому это должно упростить получение помощи

В Министерстве здравоохранения ожидают, что обновленные правила сделают медицинскую помощь доступнее для жителей разных регионов Казахстана.

Особое значение дистанционный формат может иметь для жителей сельских населенных пунктов, людей с ограниченной мобильностью, а также пациентов, которым необходимо динамическое наблюдение или повторные консультации.

В ведомстве рассчитывают, что использование цифровых технологий позволит сделать получение медицинской помощи более удобным, при этом сохранив требования к ее качеству и безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 августа.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
В Казахстане выставили на продажу частный остров за $10 млн: кто его владелецНовости Казахстана
21.07.2026, 14:47 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
Права забрали без единого нарушения ПДД: казахстанцам объяснили, как такое возможноНовости Казахстана
30.07.2026, 15:52 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь