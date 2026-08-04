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04.08.2026, 13:59

Казахстан меняет правила кредитных историй: казино увидят, а адрес проживания уберут

Новости Казахстана 0 1 388

В Казахстане планируют обновить правила формирования кредитных историй. В кредитных отчетах хотят отражать платежи физических лиц в пользу организаторов игорного бизнеса, изменить порядок учета микрокредитов ломбардов и сократить объем персональных данных заемщиков. Кроме того, банки и МФО обяжут в режиме реального времени сообщать о поданных заявках на новые займы, а для заемщиков введут механизм кредитной «реабилитации», передаёт  Lada.kz. со ссылкой на LS.

 

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане могут измениться правила формирования и ведения кредитных историй. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало соответствующий проект постановления.

Документ предусматривает сразу несколько нововведений, которые затронут заемщиков, банки, микрофинансовые организации и ломбарды.

В частности, предлагается включать в кредитные отчеты сведения о платежах в пользу организаторов игорного бизнеса, пересмотреть порядок отражения займов ломбардов, сократить перечень персональных данных и закрепить механизм кредитной «реабилитации».

Платежи в пользу казино будут отражаться в кредитном отчете

Одним из ключевых изменений станет обязанность банков передавать кредитным бюро сведения о платежах физических лиц в пользу организаторов игорного бизнеса.

В кредитном отчете предлагается отражать сумму и дату таких операций за последние шесть месяцев.

Таким образом, информация о соответствующих платежах станет частью сведений, доступных в рамках кредитной истории заемщика.

Что изменится для клиентов ломбардов

Отдельные изменения коснутся микрокредитов, которые выдаются ломбардами под залог имущества.

Согласно проекту, в кредитных отчетах больше не будут отражаться сведения о сумме просроченной задолженности и количестве дней просрочки, начисленных штрафах и пене, а также некоторые другие данные по таким займам.

В АРРФР объясняют предлагаемое изменение особенностями работы ломбардов.

В большинстве случаев, отмечают в ведомстве, люди передают в ломбарды вещи, которые изначально не планируют выкупать. При этом стоимость залога зачастую покрывает всю сумму займа.

Из-за этого непогашенные микрокредиты в ломбардах могут в дальнейшем негативно сказываться на решениях банков и других финансовых организаций при рассмотрении новых заявок на кредит.

"Непогашение или просрочка по микрокредиту ломбарда не свидетельствует о неплатежеспособности заемщика или его низкой платежной дисциплине. Соответственно, микрокредиты, полученные в ломбарде, не должны негативно влиять на кредитную историю заемщиков ломбардов", – считают в АРРФР.

При таком подходе заемщики смогут сохранить положительную кредитную историю.

При этом до полного прекращения обязательств соответствующий микрокредит все равно будет отображаться в кредитной истории со статусом «Действующий».

Из кредитных историй хотят убрать адрес проживания

Проект также предусматривает сокращение объема персональных данных, которые могут передаваться в кредитные бюро.

Сейчас при отсутствии кредитной истории в бюро могут передаваться фамилия, имя и отчество человека, его ИИН, дата и место рождения, а также место жительства.

В дальнейшем из этого перечня предлагается исключить информацию о месте жительства.

Изменения предусмотрены и для юридических лиц.

Для них больше не потребуется указывать место нахождения и регистрационный номер. В кредитной истории останутся наименование организации и БИН либо другой идентификатор.

Банки будут сообщать о заявках на кредиты в реальном времени

Еще одно нововведение касается заявок на получение новых займов.

Банки и микрофинансовые организации хотят обязать передавать в кредитные бюро сведения о подаче клиентом заявки на новый заем в режиме реального времени.

Это позволит оперативно фиксировать сам факт обращения заемщика за кредитом.

Что такое кредитная «реабилитация»

Проект постановления также закрепляет механизм кредитной «реабилитации» заемщиков.

Он будет применяться в ситуации, когда человек допустил просрочку по займу продолжительностью более 90 дней, однако впоследствии полностью погасил задолженность.

Если после этого заемщик в течение следующих 12 месяцев не допустит просрочек продолжительностью более 30 дней, кредитное бюро должно будет присвоить соответствующему обязательству статус «Реабилитирован».

Таким образом, у заемщика, который допустил серьезную просрочку, но затем погасил долг и в течение года продолжал своевременно выполнять обязательства, появится возможность получить соответствующий статус в кредитной истории.

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