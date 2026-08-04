Казахстан резко нарастил экспорт угля в Европу и Азию: названы главные покупатели

Казахстан за январь-май 2026 года увеличил экспорт угля на 5%, несмотря на снижение его производства. Особенно заметно выросли поставки в Нидерланды и Малайзию, а также в Польшу и Узбекистан. При этом крупнейшим покупателем казахстанского угля остается Россия, хотя ее закупки за год сократились на 12%, передаёт Lada.kz со сылкой на LS .

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Казахстан увеличил объемы экспорта угля на фоне сокращения его добычи внутри страны.

За январь-май 2026 года в Казахстане произвели 45 млн тонн каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем производства снизился на 1,8%.

При этом экспортная статистика показывает противоположную динамику.

Экспорт угля вырос

За первые пять месяцев 2026 года Казахстан экспортировал 12,6 млн тонн угля. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

От экспорта данного вида топлива поставщики получили $300 млн.

Наиболее заметно увеличились поставки в ряд европейских и азиатских стран.

Нидерланды резко увеличили закупки

Особенно сильно вырос экспорт казахстанского угля в Нидерланды.

За январь-май поставки туда увеличились в 11,3 раза — до 477,9 тыс. тонн.

Польша также существенно нарастила закупки. Объем экспорта казахстанского угля в эту страну вырос в 1,7 раза и достиг 2,3 млн тонн.

В Узбекистан поставки увеличились в 1,6 раза — до 916,6 тыс. тонн.

Еще более значительный рост зафиксирован по Малайзии. Эта страна увеличила закупки казахстанского угля в 6,3 раза — до 724,8 тыс. тонн.

Кто еще стал покупать больше

Рост экспорта зафиксирован и по другим направлениям.

Турция увеличила закупки казахстанского угля на 12,8% — до 1,2 млн тонн.

В Литву поставки выросли на 19,4% — до 38,4 тыс. тонн.

Иран увеличил объем закупок в 2,4 раза — до 723,5 тонны.

При этом список стран-покупателей расширился. В январе-мае 2026 года казахстанский уголь также поставлялся в Германию, Хорватию, Грузию и Азербайджан. В прошлом году экспорта в эти страны не было.

Россия остается главным покупателем

Несмотря на сокращение поставок, основным импортером казахстанского угля по-прежнему остается Россия.

За шесть месяцев туда вывезли 6,3 млн тонн топлива. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок снизился на 12%.

Сократился экспорт и по другим направлениям.

В Кыргызстан поставки уменьшились на 31,3% — до 170,6 тыс. тонн.

В Китай экспорт снизился в 1,7 раза — до 141,3 тыс. тонн.

В Италию поставки сократились в 2,1 раза — до 56,8 тыс. тонн, а в Латвию — в 4,7 раза, до 28,6 тыс. тонн.

Индия почти перестала покупать казахстанский уголь

Наиболее резкое падение экспорта произошло по Индии.

Поставки в эту страну сократились сразу в 9,8 тыс. раза.

Для сравнения: в январе-мае 2025 года Индия закупила 685,4 тыс. тонн казахстанского угля и входила в пятерку крупнейших покупателей.

За пять месяцев 2026 года в Индию было вывезено всего 70 тонн топлива.

Уголь подорожал на внутреннем рынке

Одновременно с изменением экспортных потоков в Казахстане растут цены на уголь.

По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года местные производители повысили стоимость каменного угля до 10,8 тыс. тенге за тонну. За месяц цена увеличилась на 4,3%.

Лигнит также подорожал. Его стоимость достигла 7,6 тыс. тенге за тонну, что на 3,2% больше предыдущего показателя.

Сколько угля Казахстан планирует добыть

В 2026 году Казахстан намерен существенно увеличить объем добычи угля.

Ранее вице-министр энергетики Ерлан Акбаров сообщал, что за год в стране планируется добыть 128,9 млн тонн угля.

Объем экспорта по итогам года должен составить 29,5 млн тонн.

Кроме того, Казахстан планирует развивать угольную генерацию.

До 2030 года в стране намерены реализовать национальный проект по развитию угольной генерации. Его стоимость оценивается минимум в 7,5 трлн тенге.

Таким образом, на фоне снижения добычи в начале 2026 года Казахстан увеличил экспорт угля, а структура внешних поставок заметно изменилась: одни страны резко нарастили закупки, тогда как другие, включая Россию, Китай и Индию, сократили объемы импорта казахстанского топлива.