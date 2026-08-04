Казахстан резко нарастил экспорт угля в Европу и Азию: названы главные покупатели

Казахстан за январь-май 2026 года увеличил экспорт угля на 5%, несмотря на снижение его производства. Особенно заметно выросли поставки в Нидерланды и Малайзию, а также в Польшу и Узбекистан. При этом крупнейшим покупателем казахстанского угля остается Россия, хотя ее закупки за год сократились на 12%, передаёт Lada.kz со сылкой на LS.
Казахстан увеличил объемы экспорта угля на фоне сокращения его добычи внутри страны.
За январь-май 2026 года в Казахстане произвели 45 млн тонн каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем производства снизился на 1,8%.
При этом экспортная статистика показывает противоположную динамику.
За первые пять месяцев 2026 года Казахстан экспортировал 12,6 млн тонн угля. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
От экспорта данного вида топлива поставщики получили $300 млн.
Наиболее заметно увеличились поставки в ряд европейских и азиатских стран.
Особенно сильно вырос экспорт казахстанского угля в Нидерланды.
За январь-май поставки туда увеличились в 11,3 раза — до 477,9 тыс. тонн.
Польша также существенно нарастила закупки. Объем экспорта казахстанского угля в эту страну вырос в 1,7 раза и достиг 2,3 млн тонн.
В Узбекистан поставки увеличились в 1,6 раза — до 916,6 тыс. тонн.
Еще более значительный рост зафиксирован по Малайзии. Эта страна увеличила закупки казахстанского угля в 6,3 раза — до 724,8 тыс. тонн.
Рост экспорта зафиксирован и по другим направлениям.
Турция увеличила закупки казахстанского угля на 12,8% — до 1,2 млн тонн.
В Литву поставки выросли на 19,4% — до 38,4 тыс. тонн.
Иран увеличил объем закупок в 2,4 раза — до 723,5 тонны.
При этом список стран-покупателей расширился. В январе-мае 2026 года казахстанский уголь также поставлялся в Германию, Хорватию, Грузию и Азербайджан. В прошлом году экспорта в эти страны не было.
Несмотря на сокращение поставок, основным импортером казахстанского угля по-прежнему остается Россия.
За шесть месяцев туда вывезли 6,3 млн тонн топлива. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок снизился на 12%.
Сократился экспорт и по другим направлениям.
В Кыргызстан поставки уменьшились на 31,3% — до 170,6 тыс. тонн.
В Китай экспорт снизился в 1,7 раза — до 141,3 тыс. тонн.
В Италию поставки сократились в 2,1 раза — до 56,8 тыс. тонн, а в Латвию — в 4,7 раза, до 28,6 тыс. тонн.
Наиболее резкое падение экспорта произошло по Индии.
Поставки в эту страну сократились сразу в 9,8 тыс. раза.
Для сравнения: в январе-мае 2025 года Индия закупила 685,4 тыс. тонн казахстанского угля и входила в пятерку крупнейших покупателей.
За пять месяцев 2026 года в Индию было вывезено всего 70 тонн топлива.
Одновременно с изменением экспортных потоков в Казахстане растут цены на уголь.
По данным Бюро национальной статистики, в июне 2026 года местные производители повысили стоимость каменного угля до 10,8 тыс. тенге за тонну. За месяц цена увеличилась на 4,3%.
Лигнит также подорожал. Его стоимость достигла 7,6 тыс. тенге за тонну, что на 3,2% больше предыдущего показателя.
В 2026 году Казахстан намерен существенно увеличить объем добычи угля.
Ранее вице-министр энергетики Ерлан Акбаров сообщал, что за год в стране планируется добыть 128,9 млн тонн угля.
Объем экспорта по итогам года должен составить 29,5 млн тонн.
Кроме того, Казахстан планирует развивать угольную генерацию.
До 2030 года в стране намерены реализовать национальный проект по развитию угольной генерации. Его стоимость оценивается минимум в 7,5 трлн тенге.
Таким образом, на фоне снижения добычи в начале 2026 года Казахстан увеличил экспорт угля, а структура внешних поставок заметно изменилась: одни страны резко нарастили закупки, тогда как другие, включая Россию, Китай и Индию, сократили объемы импорта казахстанского топлива.
Комментарии0 комментарий(ев)