Казахстан начал осваивать литий: названы запасы и место первого завода

В Казахстане на государственном балансе числится 226,6 тыс. тонн запасов лития — металла, который считается одним из ключевых ресурсов для современной промышленности. Основная часть разведанных запасов сосредоточена в Восточно-Казахстанской области, где находятся семь из девяти месторождений. Одна казахстанская компания уже получила лицензию на добычу лития и взяла на себя обязательство построить перерабатывающий завод стоимостью $50 млн, передаёт Lada.kz . со ссылкой на LS .

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Казахстан располагает значительными запасами лития, который используется в том числе при производстве аккумуляторов и другой современной техники.

По данным Министерства промышленности и строительства, на государственном учете страны находится 226,6 тыс. тонн запасов этого металла.

Основная часть разведанных ресурсов сосредоточена в Восточно-Казахстанской области.

Где находится литий

В Казахстане разведано девять месторождений лития.

Семь из них расположены в Восточно-Казахстанской области. На этот регион приходится 78% запасов, состоящих на государственном балансе.

Еще по 11% запасов приходится на Алматинскую и Кызылординскую области.

Таким образом, Восточный Казахстан является главным регионом страны по разведанным запасам лития.

Кто получил лицензию на добычу

В Министерстве промышленности и строительства сообщили, что на сегодняшний день лицензия на добычу твердого полезного ископаемого имеется у одной отечественной компании.

Речь идет о месторождении Ахметкино, расположенном в Восточно-Казахстанской области.

При этом получение лицензии предполагает не только добычу сырья, но и создание перерабатывающих мощностей непосредственно в рамках проекта.

Что должна построить компания

В лицензионные обязательства включено строительство завода.

Проектная мощность предприятия должна составить 30 тонн руды в год и 197 тонн концентрата окиси лития.

Объем инвестиций в проект оценивается в $50 млн.

В Министерстве промышленности и строительства также уточнили, что учредителем компании является казахстанская компания со 100%-ным отечественным капиталом.

Таким образом, освоение одного из ключевых литиевых месторождений Казахстана предполагает не только добычу сырья, но и его последующую переработку внутри страны.

При наличии девяти разведанных месторождений и 226,6 тыс. тонн запасов лития Казахстан располагает ресурсной базой для дальнейшего развития этого направления. Однако на данный момент лицензия на добычу, согласно данным профильного ведомства, выдана только по месторождению Ахметкино в Восточно-Казахстанской области.

Зачем нужен литий

Литий считается одним из ключевых металлов для современной промышленности. Главная сфера его применения сегодня — производство аккумуляторов: литий-ионные батареи используются в смартфонах, ноутбуках, электромобилях, электроинструментах и системах хранения энергии. По оценке Геологической службы США (USGS), на аккумуляторы приходится около 87% мирового потребления лития.

Кроме того, литий применяется при производстве стекла и керамики, смазочных материалов, в металлургии, системах очистки воздуха, а также в отдельных медицинских и промышленных технологиях.

Для Казахстана этот ресурс представляет интерес прежде всего с точки зрения развития производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Точное место Казахстана в мировом рейтинге запасов лития по этому показателю корректно определять нельзя без приведения национальной классификации запасов к единой международной методике.