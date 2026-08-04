Иностранцам могут ввести электронное разрешение на въезд в Казахстан

Министерство внутренних дел Казахстана подготовило поправки в правила въезда и пребывания иммигрантов, а также их выезда из страны. Для иностранных граждан и лиц без гражданства планируют ввести электронное разрешение на въезд в Казахстан. В МВД считают, что новая система позволит повысить прозрачность учета миграционных потоков и обеспечить более оперативную обработку данных, передаёт Lada.kz .

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В Казахстане могут изменить порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства.

Министерство внутренних дел разработало проект поправок в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из страны.

Одним из основных нововведений станет введение электронного разрешения на въезд в Казахстан.

Въезд будут оформлять в электронном формате

Согласно проекту, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получать электронное разрешение на въезд в Республику Казахстан.

В МВД считают, что внедрение такого механизма позволит сделать учет миграционных потоков более прозрачным и оперативным.

Кроме того, электронная система должна обеспечить полноту учета информации о въезжающих в страну иностранцах и лицах без гражданства.

Почему может измениться плата

В проекте также предусмотрена дифференциация платы за оформление электронного разрешения.

В МВД пояснили, что такой подход позволит аккумулировать сервисные средства, необходимые для поддержания работы новой цифровой системы.

В частности, средства планируется направлять на бесперебойное техническое обслуживание, модернизацию цифровой инфраструктуры и обеспечение защиты персональных данных.

Таким образом, предлагаемые изменения должны перевести часть процедур, связанных с въездом иностранцев в Казахстан, в электронный формат и одновременно обеспечить техническое сопровождение соответствующей цифровой инфраструктуры.