В Казахстане впервые за 70 лет выпустили амурского тигра

В государственном природном резервате «Иле-Балхаш» 31 июля 2026 года впервые более чем за 70 лет в дикую природу выпустили амурского тигра. Самка по имени Үміт стала первым животным, выпущенным в рамках программы по возвращению тигра в его исторический ареал в Казахстане. За тигрицей теперь круглосуточно наблюдают с помощью спутникового ошейника, фотоловушек и других современных средств мониторинга, передаёт Lada.kz . со ссылкой на КазТАГ.

Фото с сайта КазТАГ

В Казахстане сделали первый практический шаг к возвращению тигра в его исторический ареал. 31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» в дикую природу выпустили самку амурского тигра по имени Үміт.

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, это произошло впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад. В ведомстве назвали выпуск тигрицы историческим событием и первым практическим этапом реализации программы по возвращению тигра в места его исторического обитания и восстановлению популяции.

В выпуске тигра участвовали представители Казахстана и России

В церемонии приняли участие министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, министр юстиции России и председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Также на мероприятии присутствовали представители научного сообщества, международных природоохранных организаций и специалисты, участвующие в программе реинтродукции тигра.

«Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. Впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад первый тигр вновь выпущен в его исторический ареал. Это результат многолетней работы государства, наших российских коллег, ученых и международных партнеров. Впереди предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции, но сегодня сделан первый и очень важный шаг», - заявил Нысанбаев.

Почему для проекта выбрали «Иле-Балхаш»

Государственный природный резерват «Иле-Балхаш» был выбран для реализации программы не случайно. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически являлись ареалом обитания туранского тигра. Этот подвид полностью исчез с территории Казахстана в середине XX века.

Среди основных причин исчезновения специалисты называют сокращение площади тугайных лесов, уменьшение численности диких копытных животных, которые служат кормовой базой для хищника, а также браконьерство. Последние достоверные случаи встречи тигра на территории Казахстана были зафиксированы более 70 лет назад.

«Именно поэтому реализуемая сегодня программа направлена на возвращение тигра в места его исторического обитания. Этому предшествовала масштабная работа государства по восстановлению природной экосистемы и созданию необходимых условий для его возвращения», - сказано в сообщении.

Подготовка к возвращению тигра длилась более 10 лет

За это время в Казахстане создали государственный природный резерват «Иле-Балхаш», провели мероприятия по увеличению численности диких копытных животных, являющихся кормовой базой тигра. Кроме того, на территории резервата построили специальные адаптационные вольеры, создали необходимую инфраструктуру и организовали научный мониторинг.

В мае 2026 года при поддержке российской стороны в Казахстан доставили четырех амурских тигров, отловленных в дикой природе. Среди них были две взрослые особи и два тигренка. После прибытия животных разместили в специально оборудованных адаптационных вольерах резервата «Иле-Балхаш».

Как готовили Үміт к выпуску

Перед выпуском тигрица прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека.

По результатам проведенной оценки было принято решение, что Үміт готова к самостоятельной жизни в естественной среде. Непосредственно перед выпуском тигрицу оснастили современным спутниковым GPS/GSM-ошейником. Теперь специалисты ведут за ней постоянный круглосуточный мониторинг.

Для наблюдения используются спутниковый ошейник, сеть фотоловушек и другие современные средства.

«Перед выпуском тигрица Үміт прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека. По результатам проведенной оценки было принято решение о готовности тигрицы к самостоятельной жизни в дикой природе. Непосредственно перед выпуском Үміт была оснащена современным спутниковым GPS/GSM-ошейником. В настоящее время за тигрицей организован постоянный круглосуточный мониторинг с использованием спутникового ошейника, сети фотоловушек и других современных средств наблюдения. Специалисты в режиме реального времени отслеживают ее перемещения, процесс адаптации и освоение новой территории», - отмечается в сообщении.

Что будет с остальными тиграми

Самец амурского тигра пока остается под наблюдением специалистов. Сейчас животное проходит поведенческие тесты. Решение о его выпуске в дикую природу примут после завершения испытаний и оценки готовности самца к самостоятельной жизни.

Два тигренка, которых доставили в Казахстан в возрасте шести-семи месяцев, пока продолжают находиться в специально оборудованных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш». До достижения 18-месячного возраста они будут оставаться под наблюдением специалистов.

После проведения ветеринарных обследований и поведенческих тестов по каждому тигренку отдельно определят, готов ли он к выпуску в естественную среду обитания.

Какова конечная цель программы

В Министерстве экологии и природных ресурсов подчеркнули, что выпуск Үміт является только первым этапом практической реализации программы.

«Выпуск тигрицы Үміт стал первым этапом практической реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал. В дальнейшем, по мере готовности остальных животных, работа будет продолжена. Конечной целью программы является восстановление устойчивой популяции тигра в дельте реки Или и южном Прибалхашье», - заключили в сообщении.

Таким образом, Казахстан приступил к практической реализации долгосрочной программы по возвращению тигра в регион, где этот хищник исторически обитал. Первой тигрицей, вновь оказавшейся в дикой природе Казахстана после более чем 70-летнего перерыва, стала Үміт.