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04.08.2026, 11:22

Казахстанцам за вредную работу выплатили более 24 млрд тенге

Новости Казахстана 0 841

Более 26 тысяч казахстанцев, которые длительное время работали во вредных условиях, получают специальную социальную выплату. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июня 2026 года ее оформили 26,1 тыс. человек, а общая сумма перечисленных средств превысила 24 млрд тенге. За год количество получателей увеличилось почти на 3,7 тыс. человек, передаёт Lada.kz

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане продолжается выплата специальной социальной поддержки гражданам, которые длительное время были заняты на работах с вредными условиями труда.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июня 2026 года такую выплату получали 26,1 тыс. человек. Общая сумма перечисленных им средств превысила 24 млрд тенге.

Получателей стало больше

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество получателей специальной социальной выплаты увеличилось почти на 3,7 тыс. человек.

Мера предназначена для работников, занятых на производствах с вредными условиями труда и имеющих продолжительный стаж работы в таких условиях.

Для чего предназначена выплата

Специальная социальная выплата позволяет работникам досрочно прекратить трудовую деятельность во вредных условиях либо перейти на другое рабочее место с более безопасными условиями труда.

При этом человек получает финансовую поддержку, которая должна помочь компенсировать потерю дохода при прекращении работы во вредных условиях или переходе на более безопасное место.

Из чего складывается выплата

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения, специальная социальная выплата формируется сразу из нескольких источников. В ее состав входят специальное профессиональное государственное пособие, страховые выплаты, средства работодателей и обязательные профессиональные пенсионные взносы.

Таким образом, механизм предусматривает участие сразу нескольких источников финансирования и направлен на обеспечение финансовой поддержки работников, которые длительное время трудились во вредных условиях.

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