Казахстанцам за вредную работу выплатили более 24 млрд тенге

Более 26 тысяч казахстанцев, которые длительное время работали во вредных условиях, получают специальную социальную выплату. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июня 2026 года ее оформили 26,1 тыс. человек, а общая сумма перечисленных средств превысила 24 млрд тенге. За год количество получателей увеличилось почти на 3,7 тыс. человек, передаёт Lada.kz.
В Казахстане продолжается выплата специальной социальной поддержки гражданам, которые длительное время были заняты на работах с вредными условиями труда.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 июня 2026 года такую выплату получали 26,1 тыс. человек. Общая сумма перечисленных им средств превысила 24 млрд тенге.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество получателей специальной социальной выплаты увеличилось почти на 3,7 тыс. человек.
Мера предназначена для работников, занятых на производствах с вредными условиями труда и имеющих продолжительный стаж работы в таких условиях.
Специальная социальная выплата позволяет работникам досрочно прекратить трудовую деятельность во вредных условиях либо перейти на другое рабочее место с более безопасными условиями труда.
При этом человек получает финансовую поддержку, которая должна помочь компенсировать потерю дохода при прекращении работы во вредных условиях или переходе на более безопасное место.
Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения, специальная социальная выплата формируется сразу из нескольких источников. В ее состав входят специальное профессиональное государственное пособие, страховые выплаты, средства работодателей и обязательные профессиональные пенсионные взносы.
Таким образом, механизм предусматривает участие сразу нескольких источников финансирования и направлен на обеспечение финансовой поддержки работников, которые длительное время трудились во вредных условиях.
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