Казахстан может начать выпускать авиатопливо из сельхозсырья

В Казахстане рассматривают проект по производству авиационного топлива из масличных культур. Инициативу совместно прорабатывают администрация Alatau City и китайская компания Full Vision Capital. Кроме того, до 2030 года в стране планируют реализовать 478 проектов, в рамках которых будет освоено производство новых видов продукции, передаёт Lada.kz со ссылкой LS .

Фото pixabay.com

В Казахстане обсуждают возможность производства авиационного топлива из масличных культур. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По его словам, соответствующий проект прорабатывают администрация Alatau City совместно с китайской компанией Full Vision Capital.

"Администрацией Alatau City совместно с китайской компанией Full Vision Capital прорабатывается проект производства авиационного топлива из масличных культур. На особом контроле запуск в текущем году проекта китайской компании Fufeng Group по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области", – сообщил он.

Таким образом, речь идет сразу о двух направлениях переработки сельскохозяйственного сырья — производстве авиатоплива из масличных культур и глубокой переработке кукурузы.

В Казахстане планируют реализовать 478 проектов

Вице-министр также рассказал о более широких планах по развитию производства.

По его данным, до 2030 года в Казахстане планируется ввести 478 проектов.

При этом перечень новой продукции, которую предполагается выпускать в стране, достаточно широкий.

"Дополнительно будет освоено производство новых видов продукции, включая трансформаторы возобновляемых источников энергии, бандажи, зубчатые колеса, инструмент-деф, прессы, водород, пероксид водорода, желатин и пептон, стабилизирующие добавки в асфальтобетонные смеси", – продолжил вице-министр.

Таким образом, планы предусматривают развитие не только агропромышленной переработки, но и производство продукции для энергетики, промышленности, строительства и других отраслей.

Казахстан расширяет экспорт продукции в Китай

Азат Султанов также сообщил о расширении возможностей для поставок казахстанской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок. На сегодняшний день согласованы фитосанитарные требования для экспорта в Китай 21 вида продукции. Кроме того, в реестр предприятий, которым разрешено поставлять продукцию на китайский рынок, включено 3,6 тыс. казахстанских предприятий.

По словам вице-министра, это позволило Казахстану укрепить позиции на отдельных международных рынках.

Казахстан вошел в число крупных экспортеров

По итогам 2025 года Казахстан занял высокие позиции в мировом рейтинге экспортеров ряда сельскохозяйственных товаров. В частности, по экспорту муки и льна страна заняла второе место в мире. По экспорту чечевицы Казахстан оказался на четвертой позиции, подсолнечного масла — на шестой, пшеницы — на седьмой, а ячменя — на восьмой.

Таким образом, Казахстан намерен не только наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, но и развивать ее глубокую переработку внутри страны. Одним из новых направлений может стать производство авиационного топлива из масличных культур.