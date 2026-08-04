Мясо в Казахстане подорожало почти на 28%: министр назвал причины

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года прокомментировал рост цен на мясо в Казахстане. По данным Бюро национальной статистики, за год сильнее всего подорожала баранина — в среднем на 27,7%, также выросли цены на говядину и фарш. Глава ведомства связал динамику цен в том числе с высоким спросом на мясо в мире и рассказал о мерах, которые принимаются для стабилизации рынка, передаёт Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с ростом цен на мясо в Казахстане.

По данным Бюро национальной статистики, опубликованным в СМИ в конце июля, мясная продукция остается одним из основных факторов роста цен. Наиболее заметно за год подорожала баранина. Средний рост цен на нее составил 27,7%. Кроме того, выросла стоимость говядины и фарша.

Министр: мясо есть в продаже

Арман Шаккалиев отметил, что рост цен на мясную продукцию действительно фиксируется. При этом, по его словам, государство совместно с Министерством сельского хозяйства принимает меры для стабилизации ситуации.

В числе таких мер министр назвал квотирование экспорта и работу с непродуктивными посредниками.

"Да, действительно, по мясной продукции мы видим динамику, но вместе с тем надо отметить, что совместно с Минсельхозом мы принимали ряд мер, в том числе связанных с квотированием экспорта, а также меры, связанные с непродуктивными посредниками. Если брать динамику цен, то она умеренная. Сегодня самое главное: мясо есть в продаже. Цена – например, на рынке мы мониторили в последние выходные, – 3 700. Это, значит, говядина на кости, в торговых сетях чуть выше, но следует отметить, что мы вместе с Минсельхозом ключевые две проблемы решаем. В частности – чтобы у нас не было каких-то вопросов, связанных с доставкой, обеспеченностью", – сказал Шаккалиев.

По словам министра, одним из приоритетов остается обеспечение рынка мясной продукцией и отсутствие проблем с ее доставкой.

Почему дорожает мясо

Шаккалиев также назвал причины, которые, по его словам, влияют на стоимость мясной продукции. В частности, он обратил внимание на высокий спрос на мясо не только в Казахстане, но и в других странах.

"Причины, связанные с ростом цен, всем известны. Сегодня мы видим, что очень высокий спрос у нас в целом по мясу. Мы прошлый год мониторили показатели Всемирной организации продовольствия, расчет потребления в мире, – то, что касается говядины. Известные события в Персидском заливе повлияли на волатильность цен на баранину. Но еще раз хочу отметить, что на сегодняшний день волатильности взрывного роста мы не наблюдаем. Цена, да, меняется, но она в целом стабильна, и перебоев с обеспечением продукцией животноводства на сегодняшний день нет", – отметил министр.

Таким образом, глава ведомства считает, что текущая динамика цен не свидетельствует о резком скачке стоимости мясной продукции.

В мире растет спрос на мясо

Отдельно министр остановился на изменении структуры потребления мяса в разных странах. По его словам, рост спроса наблюдается, в частности, в Китае и странах Африки.

"Это связано с изменением модели структуры потребления. Действительно, в Китае значительно выросло потребление, в Африке выросло, вообще в мире потребление меняется. Мы всегда говорили, что цена должна быть справедливой не только по отношению к потребителю, но и по отношению к производителю. И поэтому именно на рынке формируется это равновесие. Поэтому я как фактор отмечаю, что экспортный спрос высокий, он тоже влияет на волатильность цен", – заключил Шаккалиев.

По словам министра, высокий экспортный спрос является одним из факторов, влияющих на формирование цен внутри Казахстана. При этом государство продолжает принимать меры, направленные на обеспечение внутреннего рынка мясом, в том числе за счет регулирования экспорта и работы с посредниками.