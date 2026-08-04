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04.08.2026, 13:06

Казахстанцам дали совет по заказам на маркетплейсах после пожаров на складах Wildberries

Новости Казахстана 0 1 457

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, на что казахстанцам стоит обращать внимание при заказах товаров через маркетплейсы после недавних пожаров на складах Wildberries. По его словам, покупателям следует выбирать площадки, которые вызывают доверие и могут гарантировать доставку заказов. Также министр призвал не ориентироваться исключительно на низкую цену товара и чаще отдавать предпочтение отечественным маркетплейсам, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев посоветовал казахстанцам внимательнее выбирать маркетплейсы, через которые они заказывают товары.

Вопрос о безопасности покупок на таких площадках прозвучал 4 августа 2026 года на брифинге в правительстве. Журналисты спросили министра, стоит ли казахстанцам продолжать оформлять заказы через маркетплейсы после серии пожаров на складах Wildberries.

Министр призвал оценивать риски

По словам Армана Шаккалиева, покупателям необходимо самостоятельно оценивать возможные риски и отдавать предпочтение площадкам, которым они доверяют.

"Мой совет простой: выбирайте те маркетплейсы, которые у вас вызывают доверие. Анализируйте ситуацию. Нужно выбирать площадку, которая обеспечит гарантированную доставку товара. Тогда вы как потребитель в большей степени защищены в соответствии с законодательством о защите прав потребителей", — сказал министр.

Он отметил, что при выборе площадки покупателям стоит учитывать не только стоимость товара, но и надежность его доставки.

Слишком низкая цена должна насторожить

Шаккалиев также обратил внимание на предложения, стоимость которых существенно ниже среднерыночной.

По его словам, в подобных случаях покупателю следует выяснить причины такой разницы в цене и оценить возможные последствия.

"Иногда цена, которая значительно ниже рынка, всегда вызывает вопросы. Нужно понимать, с чем это связано и какие могут быть последствия", — добавил Шаккалиев.

Таким образом, министр рекомендует казахстанцам при выборе маркетплейса учитывать сразу несколько факторов — репутацию площадки, надежность логистики, гарантии доставки и стоимость товара.

Министр посоветовал обратить внимание на отечественные площадки

Кроме того, глава Министерства торговли и интеграции призвал казахстанцев чаще пользоваться отечественными маркетплейсами. По его словам, недавние события продемонстрировали важность стабильной логистики и возможности гарантированно получить заказ.

"Конечно, надо стараться заказывать у себя, покупать ту продукцию, которая гарантированно вам будет доставлена. Это самый ключевой момент", — заключил он.

Таким образом, рекомендация министра сводится к тому, чтобы перед оформлением заказа покупатели оценивали не только цену, но и надежность выбранной площадки, а также вероятность своевременной доставки товара.

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