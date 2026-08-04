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04.08.2026, 14:19

Wildberries заявил о выплате компенсаций пострадавшим селлерам из Казахстана

Новости Казахстана 0 1 566

Wildberries, Минторговли Казахстана и Нацпалата предпринимателей «Атамекен» обсудили меры поддержки казахстанскому бизнесу, передаёт  Lada.kz по информации пресс-служыа Wildberries. 

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Состоялась рабочая встреча Wildberries с Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Главной темой встречи стала поддержка казахстанских селлеров, пострадавших при атаках на логистические объекты Wildberries в РФ.

Представители Wildberries подчеркнули стратегическую роль Казахстана, где платформа работает с 2014 года, в 2021 запустила прямые продажи в стране. По итогам 2025 года на площадке зарегистрировано свыше 120 тысяч казахстанских предпринимателей, а объем их экспорта вырос на 62% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на возникающие внешние вызовы, защита интересов партнеров остается ключевым приоритетом Wildberries, поэтому компания оперативно реализует комплекс мер по поддержке бизнеса.

Отдельное внимание на встрече уделили выстраиванию логистических процессов в новых условиях и выплате компенсаций пострадавшим селлерам. Представители Wildberries сообщили, что запущенные поддерживающие выплаты реализуются по единому подходу на основании подтверждённых данных, которыми располагает компания. Поддержка запускается поэтапно по мере обработки информации и оценки последствий.

На первом этапе выплаты получили более 88 тыс. продавцов, в том числе предприниматели с небольшими остатками товаров, чтобы помощь была доступна максимально широкому кругу пострадавших. Параллельно компания запустила льготные тарифы на хранение, логистику и субсидирование скидок. Второй этап компенсации охватил более 97 тыс. предпринимателей — представителей малого и среднего бизнеса, включая тех продавцов, которые ранее уже получили первые поддерживающие выплаты.

После завершения полной оценки последствий инцидентов компания утвердит порядок последующих решений и выплат.

«Казахстан является для нас приоритетным направлением, и мы намерены и дальше инвестировать в развитие платформы в стране, поддерживать казахстанских предпринимателей и укреплять рынок электронной торговли. Для Wildberries нет разделения партнеров по страновому признаку. Все меры помощи и компенсаций для продавцов, чей товар пострадал на логистических объектах, в полной мере распространяются и на селлеров из Казахстана», — подчеркнул директор департамента по развитию инноваций и экосистемы Wildberries Евгений Этин.

Национальная палата предпринимателей, в свою очередь, подчеркнула важность открытого диалога между государством, бизнесом и предпринимательским сообществом. Также были обсуждены вопросы развития электронной коммерции и соответствующей логистической инфраструктуры.

По итогам встречи стороны договорились о совместной координации действий для оперативной помощи бизнесу и сохранения объемов торговли казахстанских предпринимателей.

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