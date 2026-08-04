Доля «Лукойла» в проекте «Каламкас-море – Хазар»: Казахстан раскрыл планы

Казахстан рассматривал возможность приобретения активов российской компании «Лукойл» в стране. При этом «КазМунайГаз» сообщил, что на сегодня никаких решений о покупке доли компании или изменении структуры владения в проекте «Каламкас-море – Хазар» не принято. Сам проект находится на стадии подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS.
В «КазМунайГазе» сообщили, что проект «Каламкас-море – Хазар» сейчас находится на стадии подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения (FID). На сегодняшний день завершены основные работы по FEED-проектированию. Параллельно продолжается формирование условий, необходимых для перехода проекта на следующий этап.
В КМГ отметили, что акционеры проекта продолжают обсуждать возможные варианты его дальнейшей реализации с учетом действующих ограничений. При этом официального решения о приобретении доли «Лукойла» пока не принято.
"Между акционерами ведутся консультации по дальнейшим вариантам реализации проекта с учетом действующих ограничений. В случае принятия соответствующих корпоративных решений информация будет раскрыта в установленном порядке. Какие-либо решения о покупке доли ПАО "Лукойл" или изменении структуры владения в проекте "Каламкас-море – Хазар" на сегодня не принимались", – пояснили в КМГ.
В Министерстве энергетики Казахстана также подтвердили информацию о подготовке проекта к принятию FID. В ведомстве одновременно отметили, что решений об изменении структуры владения в проекте на данный момент не принималось.
«Лукойл» участвует сразу в нескольких крупных нефтегазовых проектах Казахстана.
В частности, российской компании принадлежат:
При этом доли «КазМунайГаза» в этих проектах составляют:
Таким образом, в проекте «Каламкас-море – Хазар» доли «Лукойла» и КМГ распределены поровну — по 50%.
Сейчас «Каламкас-море – Хазар» готовится к принятию окончательного инвестиционного решения. Основные работы по FEED-проектированию уже завершены, однако акционерам еще предстоит определить дальнейшие параметры реализации проекта. На данный момент официального решения о покупке доли российской компании или изменении структуры владения проектом нет. В КМГ подчеркнули, что в случае принятия соответствующих корпоративных решений информация будет раскрыта в установленном порядке.
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