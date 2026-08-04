Доля «Лукойла» в проекте «Каламкас-море – Хазар»: Казахстан раскрыл планы

Казахстан рассматривал возможность приобретения активов российской компании «Лукойл» в стране. При этом «КазМунайГаз» сообщил, что на сегодня никаких решений о покупке доли компании или изменении структуры владения в проекте «Каламкас-море – Хазар» не принято. Сам проект находится на стадии подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS .

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В «КазМунайГазе» сообщили, что проект «Каламкас-море – Хазар» сейчас находится на стадии подготовки к принятию окончательного инвестиционного решения (FID). На сегодняшний день завершены основные работы по FEED-проектированию. Параллельно продолжается формирование условий, необходимых для перехода проекта на следующий этап.

Решения о покупке доли «Лукойла» пока нет

В КМГ отметили, что акционеры проекта продолжают обсуждать возможные варианты его дальнейшей реализации с учетом действующих ограничений. При этом официального решения о приобретении доли «Лукойла» пока не принято.

"Между акционерами ведутся консультации по дальнейшим вариантам реализации проекта с учетом действующих ограничений. В случае принятия соответствующих корпоративных решений информация будет раскрыта в установленном порядке. Какие-либо решения о покупке доли ПАО "Лукойл" или изменении структуры владения в проекте "Каламкас-море – Хазар" на сегодня не принимались", – пояснили в КМГ.

В Министерстве энергетики Казахстана также подтвердили информацию о подготовке проекта к принятию FID. В ведомстве одновременно отметили, что решений об изменении структуры владения в проекте на данный момент не принималось.

Какие активы «Лукойла» есть в Казахстане

«Лукойл» участвует сразу в нескольких крупных нефтегазовых проектах Казахстана.

В частности, российской компании принадлежат:

13,5% в «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО);

5% в «Тенгизшевройл» (ТШО);

12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК);

50% в проекте «Каламкас-море – Хазар»;

49,99% в «Аль-Фараби Operating».

При этом доли «КазМунайГаза» в этих проектах составляют:

10% в КПО;

20% в ТШО;

19% в КТК;

50% в «Каламкас-море – Хазар»;

50,01% в «Аль-Фараби Operating».

Таким образом, в проекте «Каламкас-море – Хазар» доли «Лукойла» и КМГ распределены поровну — по 50%.

Что будет с проектом

Сейчас «Каламкас-море – Хазар» готовится к принятию окончательного инвестиционного решения. Основные работы по FEED-проектированию уже завершены, однако акционерам еще предстоит определить дальнейшие параметры реализации проекта. На данный момент официального решения о покупке доли российской компании или изменении структуры владения проектом нет. В КМГ подчеркнули, что в случае принятия соответствующих корпоративных решений информация будет раскрыта в установленном порядке.