Смертность от рака в Казахстане снизилась на 26,6% за три года

Смертность от онкологических заболеваний в Казахстане за последние три года снизилась на 26,6%. Одновременно доля случаев рака, выявленных на ранних стадиях, выросла на 6,1% и достигла 36,8%, а пятилетняя выживаемость пациентов составила 65%. Ежегодно в стране выявляют около 43 тыс. новых случаев онкологических заболеваний, передаёт Lada.kz . со ссылкой на КазТАГ .

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В Казахстане за последние три года удалось снизить смертность от онкологических заболеваний на 26,6%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за этот же период в стране улучшились показатели раннего выявления онкологических заболеваний.

«В Казахстане за последние три года доля выявленных случаев рака на ранних стадиях выросла на 6,1% – до 36,8%, а количество запущенных случаев онкологии удалось снизить на 7,5%. Пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%, при этом смертность снизилась сразу на 26,6%», – говорится в сообщении.

Сколько пациентов находятся под наблюдением

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время под динамическим наблюдением находятся 246 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. При этом ежегодно в Казахстане выявляют около 43 тыс. новых случаев онкологии.

В ведомстве отмечают, что улучшению основных показателей способствует комплексный подход к профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний.

Казахстан приближается к показателям стран ОЭСР

В Минздраве сообщили, что комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями стал основой модернизации онкологической службы Казахстана. По ключевым показателям эффективности республика занимает лидирующие позиции среди стран Центральной Азии.

При этом Казахстан последовательно приближается к уровню стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, за последние три года в стране выросла доля выявления рака на ранних стадиях, снизилось количество запущенных случаев и смертность, а пятилетняя выживаемость пациентов достигла 65%.