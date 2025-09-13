Жителей Актау предупреждают об опасности сезонного кожного заболевания

Қазақ тіліне аудару

В Актауском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что с наступлением влажного и холодного сезона возрастает риск стать жертвой кожных заболеваний. Специалисты дали рекомендации по избежанию неприятных последствий, передает Lada.kz .

Атопический дерматит, простая микробная экзема, псориаз, лишай – распространённость таких кожных заболеваний, особенно среди детей, увеличивается. По словам специалистов, среди кожных болезней именно лишаем болеют чаще всего.

Лишай – заразен, передаётся от больного человека к здоровому, а также от домашних и диких животных к человеку. Возбудители заболевания относятся к группе простейших – грибков. Влажная кожа является благоприятной питательной средой для них.

Возбудители лишая способны выживать несколько лет как в условиях сильного мороза, так и в жару. Если после болезни не провести дезинфекцию, грибки могут сохраняться в пыли помещения, на одежде больного, головных уборах, постельных принадлежностях, игрушках и других предметах, которыми пользовался пациент. В парикмахерских источником заражения могут стать ножницы, расчёски, бритвы, инструменты для ухода за ногтями и полотенца, если они не были надлежащим образом продезинфицированы. Если после стрижки волосы больного не сожгли, они также могут быть источником заражения. Лишай чаще всего проявляется на лице, волосистой части головы, шее, руках, то есть на открытых участках тела. Однако нередко встречается и на закрытых одеждой местах.

С момента заражения до появления первых симптомов проходит две-три недели. Первые признаки проявляются в виде пятен диаметром 0,3-0,5 миллиметра, которые начинают шелушиться, постепенно увеличиваются и принимают различные формы. Больной ощущает небольшой зуд. Поражённая кожа краснеет, иногда появляется гнойничковое воспаление. Чаще всего нагноение наблюдается на волосистой части головы.

Летом заболеваемость несколько снижается. Тем не менее, в период подготовки детей к новому учебному году, когда родители покупают школьную форму, при примерке одежды в магазинах и на рынках риск заражения среди школьников резко возрастает. Таким образом, источником болезни становятся вещи, которые мерили после больного человека. Поэтому каждому следует соблюдать осторожность даже при примерке одежды, - рассказали в Актауском городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля.

При обнаружении симптомов кожного заболевания первое и самое эффективное – показаться дерматологу. Только врач сможет подтвердить диагноз и назначить правильное лечение.