В Мангистау продолжается кампания по прикреплению жителей к поликлиникам

Акция проходит с 1 сентября по 1 ноября. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева, передает Lada.kz .

Бибизада Дуйсенбаева. Фото: ЦОК МО

В рамках нынешней кампании жители региона могут выбрать 11 государственных и 21 частную медицинскую организацию.

«Я рекомендую гражданам выбирать медицинскую организацию, расположенную ближе к дому или месту работы. Это особенно удобно для беременных женщин, семей с маленькими детьми и людей с хроническими заболеваниями. В выбранной поликлинике пациент сможет получать медицинскую помощь с нового года, то есть с 1 января следующего года», - отметила Бибизада Дуйсенбаева.

По словам директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области Нурлана Кидирбаева, на сегодняшний день в регионе к поликлиникам прикрепились уже 363 человека.

«Есть два способа прикрепления к поликлинике. Первый - онлайн, через портал egov.kz, второй - лично, подав заявление в поликлинику. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, студентов, военнослужащих и законных представителей детей. Граждане могут прикрепиться с помощью системы Face ID. Она автоматически сопоставляет медицинские данные и облегчает выбор. Те, кто не примет участие в кампании по прикреплению, останутся закреплёнными за прежними медицинскими организациями», - сообщил Нурлан Кидирбаев.

Статус медицинского страхования можно проверить через сайт msqory.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @SaqtandyrýBot, а также в мобильных приложениях банков второго уровня.