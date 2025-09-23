18+
23.09.2025, 09:35

В Мангистау продолжается кампания по прикреплению жителей к поликлиникам

Медицина 0 764 Ольга Максимова

Акция проходит с 1 сентября по 1 ноября. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления здравоохранения Бибизада Дуйсенбаева, передает Lada.kz.

Бибизада Дуйсенбаева. Фото: ЦОК МО
Бибизада Дуйсенбаева. Фото: ЦОК МО

В рамках нынешней кампании жители региона могут выбрать 11 государственных и 21 частную медицинскую организацию.

«Я рекомендую гражданам выбирать медицинскую организацию, расположенную ближе к дому или месту работы. Это особенно удобно для беременных женщин, семей с маленькими детьми и людей с хроническими заболеваниями. В выбранной поликлинике пациент сможет получать медицинскую помощь с нового года, то есть с 1 января следующего года», - отметила Бибизада Дуйсенбаева.

По словам директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области Нурлана Кидирбаева, на сегодняшний день в регионе к поликлиникам прикрепились уже 363 человека.

«Есть два способа прикрепления к поликлинике. Первый - онлайн, через портал egov.kz, второй - лично, подав заявление в поликлинику. Этот способ особенно удобен для пенсионеров, людей с инвалидностью, студентов, военнослужащих и законных представителей детей. Граждане могут прикрепиться с помощью системы Face ID. Она автоматически сопоставляет медицинские данные и облегчает выбор. Те, кто не примет участие в кампании по прикреплению, останутся закреплёнными за прежними медицинскими организациями», - сообщил Нурлан Кидирбаев.

Статус медицинского страхования можно проверить через сайт msqory.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7, Telegram-бот @SaqtandyrýBot, а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

Космос
Космос
11 государственных и 21 частная это замечательно... но ни о чём, общая фраза для красоты! А можно подробней, с названиями с адресами, телефонами поликлиник, к которым можно прикрепиться?
23.09.2025, 07:06
