24.09.2025, 14:56

Фастфуд довёл жителя Актау до тяжелого состояния и больничной койки

Медицина

В Мангистауской областной многопрофильной больнице врачи успешно вылечили пациента с диагнозом «панкреонекроз» без хирургического вмешательства. Причиной серьезного заболевания стала любовь к фастфуду, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В хирургическое отделение №2 был доставлен мужчина 1982 года рождения в тяжёлом состоянии. После проведённых анализов и комплексного обследования у пациента выявили опухоль поджелудочной железы и поставили диагноз «панкреонекроз».

По словам заведующего отделением хирургии Сакена Кубланова, панкреонекроз считается одним из самых опасных заболеваний в мире. При этой патологии ткани поджелудочной железы разрушаются, что приводит к тяжёлой интоксикации организма. Шансы выживания при таком диагнозе составляют примерно 50 на 50.

Раньше при выявлении панкреонекроза пациенту сразу назначали операцию. Сегодня, согласно международной практике, врачи в первую очередь применяют консервативное лечение. Только, если медикаментозная терапия не даёт результата, проводится лапароскопическая или открытая операция. В данном случае мы выбрали консервативный путь. Пациент находился в отделении 20 дней, его состояние улучшилось, и он выписан домой, - отметил Сакен Кубланов.

Сакен Кубланов. Фото: минздрав РК

Сам пациент признался, что причиной болезни стало неправильное питание и частое употребление фастфуда.

Я поступил в крайне тяжёлом состоянии, с сильнейшей болью. В какой-то момент осознал, что жизнь под угрозой. Врачи применили современный метод лечения без операции, и сейчас я чувствую себя хорошо. Безмерно благодарен за профессиональную помощь. Этот случай стал для меня уроком  нужно правильно питаться и вести здоровый образ жизни, - сказал он.

Медики напоминают: панкреонекроз чаще всего развивается как осложнение острого панкреатита, при котором происходит отмирание тканей поджелудочной железы из-за активации её собственных пищеварительных ферментов. Чтобы снизить риски, врачи советуют соблюдать принципы правильного питания, отказаться от вредных привычек и при первых симптомах своевременно обращаться за медицинской помощью.

Записаться на приём к врачам больницы можно по телефону: +7 (7292) 210-317.

