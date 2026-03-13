Мангистаусцев приглашают бесплатно проверить лёгкие

В марте в Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии проходит месячник по профилактике туберкулеза. Все желающие с 16 по 31 марта могут пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию врача-фтизиатра.

«Профилактика — лучший способ сохранить здоровье! Приглашаем всех жителей Мангистауской области позаботиться о своём здоровье и пройти обследование», - сообщает центр.

Время: с 09:00 до 14:00 (технический перерыв с 12:00 до 12:30).

Мангистауский областной центр фтизиопульмонологии находится в здании №10 в 1А микрорайоне Актау.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе удостоверение личности.