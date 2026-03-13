Мангистаусцев приглашают бесплатно проверить лёгкие

Мангистауский областной центр фтизиопульмонологии объявил месяц открытых дверей. Жителей региона приглашают бесплатно проверить лёгкие, передаёт Lada.kz.
В марте в Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии проходит месячник по профилактике туберкулеза. Все желающие с 16 по 31 марта могут пройти бесплатное флюорографическое обследование и получить консультацию врача-фтизиатра.
«Профилактика — лучший способ сохранить здоровье! Приглашаем всех жителей Мангистауской области позаботиться о своём здоровье и пройти обследование», - сообщает центр.
Время: с 09:00 до 14:00 (технический перерыв с 12:00 до 12:30).
Мангистауский областной центр фтизиопульмонологии находится в здании №10 в 1А микрорайоне Актау.
Для прохождения обследования необходимо иметь при себе удостоверение личности.
