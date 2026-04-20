«Это беспредел» или новый стандарт? В поликлинике №1 в Актау ответили на жалобы пациентов

Жители Актау продолжают обсуждать новую систему записи к узким специалистам в городской поликлинике №1. Ранее пациенты заявляли о сложностях при попытке попасть на прием к профильным врачам и начали сбор подписей с обращением в министерство здравоохранения РК и региональное управление здравоохранения, передает Lada.kz .

По словам горожан, действующий порядок обязывает сначала обращаться к терапевту, что значительно увеличивает сроки получения помощи.

15 марта вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Уже 16 марта попытались попасть к кардиологу, но без визита к терапевту это оказалось невозможно, - приводят пример заявители.

Далее, по их словам, запись к терапевту была назначена только на 27 марта, затем – ЭКГ на 31 марта, а повторный прием у терапевта – на 8 апреля. Попасть к кардиологу удалось лишь 21 апреля.

Как вам такой квест?, - возмущаются пациенты.

В другом обращении звучат еще более резкие формулировки:

«Это беспредел. Чиновники далеки от простого народа и не проходят те мучения, которые проходим мы, чтобы попасть к узкому специалисту. Нервы не выдерживают, страдает здоровье».

Также жители отмечают, что терапевты, по их мнению, фактически выполняют функцию распределения талонов.

«Вы понимаете, в кого вы превратили терапевта? В раздатчика талонов», - говорится в тексте обращения.

Пациенты просят вернуть возможность записи к узким специалистам через регистратуру и сократить сроки ожидания медицинской помощи.

В свою очередь в Актауской городской поликлинике №1 заявили, что новая система направлена, напротив, на повышение доступности медицинской помощи.

Как сообщила руководитель медучреждения Айгуль Кенжина, с 3 апреля 2026 года поликлиника работает в формате «Центра лучших практик», где внедрены новые подходы к маршрутизации пациентов.

Согласно разъяснению, теперь для получения направления к узкому специалисту необязательно записываться к врачу общей практики – это можно сделать через сестринский прием.

В рамках такого приема проводится первичная оценка состояния пациента, при необходимости обращение согласуется с врачом и оформляется направление.

В поликлинике подчеркивают, что принцип обоснованности направления сохраняется – это необходимо для эффективного распределения потока пациентов и своевременного оказания помощи.

При этом в экстренных случаях запись к профильным специалистам осуществляется в приоритетном порядке.

Отдельно отмечается, что пациенты, состоящие на диспансерном учете, могут обращаться к узким специалистам напрямую без повторного посещения врача общей практики. Повторные приемы также оформляются самим профильным врачом.

Кроме того, при стабильном состоянии пациента допускается оформление направления через сестринский прием без визита к терапевту.

В медучреждении уверяют, что новая система должна снизить нагрузку на врачей и улучшить качество обслуживания.

В случае возникновения вопросов населению рекомендуют обращаться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита или по номеру телефона доверия: +7 (7292) 30-17-39.